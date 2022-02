23 feb 2022 13:43

"NEL 2006 MI HANNO ARRESTATO IN HONDURAS” – IL TRICOLOGICAMENTE IRRISOLTO FRANCESCO FACCHINETTI, PRODUTTORE E GIURATO A "IL CANTANTE MASCHERATO" DI MILLY CARLUCCI, RACCONTA LA SUA ESPERIENZA MENTRE ERA INVIATO DELL’"ISOLA DEI FAMOSI": “ERO IN SPIAGGIA. A CAUSA DEL MIO TATUAGGIO ALCUNI POLIZIOTTI MI HANNO SCAMBIATO PER UN KILLER. SONO STATO IN COMMISSARIATO FINO A QUANDO…”