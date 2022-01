"A 30 ANNI ME NE VADO IN PENSIONE" - E CHI PUO' IMMAGINARLO SE NON UNA PORNOSTAR? SI CHIAMA ALYX STAR E SI STA FACENDO IL CULO (E SE LO FA FARE) PER POTERSI RITIRARE PRESTO - BARBARA COSTA: "LE SUE FAVOLOSE TETTONE SONO UN FETICCIO PER I FAN CHE UN PO’ INVIDIANO QUELLI CHE TRA QUEI MURI MAMMARI GUAZZANO FELICI. A 23 ANNI HA GIA' UN ASSURDO, IRREALIZZABILE, SICURAMENTE AMBIZIOSO PROGETTO: SMETTERE DI LAVORARE A 30 ANNI, E GODERSI UN’ASSICURATA PENSIONE IN COSTA RICA"

Barbara Costa per Dagospia

“Io a 30 anni me ne vado in pensione!”. La ragazza è convinta, la ragazza è determinata, la ragazza si chiama Alyx Star e non torna indietro. Non è presunzione né follia, è che Alyx è una tipa sveglia che i conti in tasca sa farseli benissimo. Ognuno vive e pensa al suo futuro se vuole e può, c’è chi con la pandemia ha capito che si vive una volta sola e al diavolo scrivania e ufficio e una vita snervante da pendolare, e chi, come Alyx, a 23 anni ha questo per alcuni assurdo, irrealizzabile, sicuramente ambizioso progetto: smettere di lavorare a 30 anni, e godersi un’assicurata – e privata – pensione in Costa Rica.

È quello che questa porno attrice si è messa in testa di fare, e Alyx è una ragazza che col lavoro ha un rapporto particolare: lei è nel porno da due anni che tali non sono, perché Alyx ha girato la sua prima scena appena prima che scoppiasse la Covid-pandemia. È quindi stata ferma per poi tornare a pornare qualcosa come 60 e oltre scene, in gran parte lesbiche, settore in cui va alla grandissima perché Alyx è una ragazza bisex tendenzialmente lesbo, fidanzata nella vita reale con una lei, e che nel suo esagerato carnet sessuale (ne ha tenuto il conto fino alla soglia delle 50 conquiste!) ha avuto ben più donne che uomini.

Con una coetanea ha perso la verginità a 12 anni, a un pigiama party e, se pur l’imene in sé, per quello che vale, è stato spezzato a 16 anni da un ragazzo che ha visto una volta o due, è con le donne che Alyx meglio si trova e sta e gode, e questo è evidente nelle scene lesbiche che gira, e pure il motivo preciso per cui uno studios importante quale "Girlfriends Films" l’ha messa sotto contratto in esclusiva, contratto da cui escono porno al pubblico graditissimi (in modo particolare "Bad Lesbian 13"), insieme ai video dove Alyx si masturba ottenendo orgasmi multipli solo accarezzandosi e succhiandosi le tettone: “Mi succede anche quando faccio sesso nel mio privato”, rivela Alyx, aggiungendo che i suoi capezzoli sono così sensibili che il godimento che prova a farseli titillare e succhiare e mordicchiare non è uguale a quello che la sconvolge a solleticarle il clitoride, ma ci va vicino.

Le sue favolose tettone sono un feticcio per i fan che un po’ invidiano i peni che tra quei muri mammari guazzano felici. Alyx Star a quanto pare è un sogno di moglie: come capire sennò l’esultante accoglienza serbata a quel porno dove da sposa è vestita e poi svestita a torbide consumazioni nuziali?

Alyx è nata a San Francisco, non ha frequentato nessuna scuola, per decisione familiare ha studiato a casa, diplomandosi a 16 anni. Ed è a 16 anni che Alyx è uscita di casa e si è messa a lavorare mantenendosi da sola, in Oregon, come barista e baby sitter. E Alyx a 16 anni ha chiesto l’emancipazione legale dalla sua famiglia, non perché con essa non andasse d’accordo, con i suoi genitori non c’era alcun problema, anzi, ma Alyx ha chiesto di aver potere legale di una maggiorenne per mettersi a lavorare prima come gestore di un bar, in seguito come amministratrice di condominio.

Lei a 16 anni era già una persona a norma di legge adulta, in grado di gestire sé stessa, una casa, un lavoro, e i suoi sottoposto (nel caso anche sposarsi, opzione non rientrante nei suoi propositi). Senza dubbio Alyx come persona è in fretta maturata molto prima dei suoi coetanei. Il suo corpo in rete, sui social, un corpo tutto naturale e "grosso", burroso (è alta quasi 1 metro e 80 per 67 kg), quei seni enormi, pieni, tali già all’età di 14 anni (“e io sono quella che ha le tette più piccole in famiglia!”) ha attirato l’attenzione di seri oculati agenti porno di cui Alyx ha declinato in un primo tempo ogni offerta.

Ma a 21 anni, capa e proprietaria di una spa a Portland, su sprono della sua fidanzata Alyx ha cambiato idea e deciso di almeno provarci, col porno: ha ricontattato agenti e girato quella scena etero, l’unica rilasciata prima dello scoppio della pandemia.

Con la spa chiusa per Covid, Alyx non si è persa d’animo, auto-porno-promuovendosi nella sicurezza di casa sua su porno piattaforme social, fidando però nel porno professionale quale sua occupazione primaria per i prossimi 7 anni. Fino al momento in cui, secondo i suoi piani, i soldi col porno sudati e messi da parte e fatti sapientemente fruttare non saranno più che sufficienti a saldare i suoi bisogni e sfizi di una vita da baby-pensionata in Costa Rica. Ci riuscirà?

