"L'ESPRESSO" È IN VENDITA! OGGI ALLE 15 SI RIUNISCE IL CDA DI GEDI PER LA CESSIONE DEL SETTIMANALE AL GRUPPO EDITORIALE "BFC MEDIA" DI DANILO IERVOLINO - FONDATORE DELL'UNIVERSITÀ PEGASO, IERVOLINO È L'UOMO CHE HA COMPRATO LA SALERNITANA DA LOTITO - IL COMUNICATO DEL CDR: “SIAMO PREOCCUPATI PER IL DESTINO DEL NOSTRO SETTIMANALE. DOPO MESI DI SMENTITE, DI FATTO PER LA PRIMA VOLTA VIENE AMMESSA LA VOLONTÀ DI VENDERE” - “L'ASSEMBLEA DEI GIORNALISTI HA CONSEGNATO UN PACCHETTO DI GIORNATE DI SCIOPERO AL CDR, RISERVANDOSI OGNI ULTERIORE INIZIATIVA…”