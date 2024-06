"L'IMPAR-CONDICIO SI SAREBBE VERIFICATA SE NON AVESSIMO POTUTO OSPITARE LA MELONI" - LA RISPOSTA AL SEMOLINO DI ENRICO MENTANA A TRAVAGLIO. IERI MARCOLINO AVEVA MACINATO "CHICCO" PER AVER CONCESSO UN MONOLOGO ALLA DUCETTA AL TG LA7, A TRE GIORNI DALLE EUROPEE: “CARO MARCO, MI CHIEDI ‘PERCHÉ?’. MA DAL RESTO DELL'ARTICOLO SEMBRA SOLO UNA DOMANDA RETORICA. QUANTO AL GIUDIZIO SFERZANTE SULLA QUALITÀ DELL'INTERVISTA, NON SPETTA A ME METTERLO IN DISCUSSIONE - RIGUARDO AL PARAGONE CON L'ALLORA PREMIER CONTE, SEI STATO TRADITO DALLA TUA MEMORIA. NON SI TRATTAVA DI UNA CONFERENZA STAMPA MA DI UN..."

Lettera di Enrico Mentana a “Il Fatto Quotidiano”

Caro Marco, mi chiedi "Enrico, perché?". Ma dal resto dell'articolo sembra solo una domanda retorica. E invece esige una risposta molto lontana dalle certezze degli haters.

D'intesa con la direzione di rete e l'editore abbiamo ospitato la premier Meloni perché nella stessa ultima settimana di campagna elettorale i programmi della 7, di cui ho la responsabilità di legge, hanno intervistato, e a lungo, per 5 volte Conte e per 4 la Schlein, e nessuna Meloni o altri esponenti del suo partito.

Eravamo corsi ai ripari invitando i leader di tutte le liste in prima serata tra giovedì e venerdì con quest'ultima serata dedicata alle sei formazioni maggiori, stando all'ultimo sondaggio. Ma martedì ci è stata notificata l'impossibilità di Meloni a esserci perché impegnata con Mattarella a presenziare alla contemporanea celebrazione all'Arena di Verona. Siamo stati allora noi di La7 a attivarci per averla mercoledì, proponendo lo spazio nel Tg.

L'impar condicio si sarebbe verificata se non l'avessimo potuta ospitare, e con essa sarebbe arrivata inevitabile la sanzione dell'Agcom. Quanto al giudizio sferzante sulla qualità dell'intervista, non spetta a me metterlo in discussione.

Sono però sicuro di aver speso lo stesso numero di minuti e adottato la stessa modalità di confronto di tutte le altre successive, con Schlein, Conte, Salvini, Tajani, Fratoianni, Renzi, Calenda, Santoro, De Luca e Bandecchi, perché penso che nelle interviste alla fine della campagna elettorale sia giusto permettere ai candidati di esporre senza confronti muscolari col conduttore le loro posizioni.

Può piacere o non piacere ma è la modalità che ho scelto anche nel finale delle altre campagne elettorali, come chiunque può agevolmente verificare sul sito Rivedila7. Ti faccio solo notare che nessun esponente di nessuna forza politica ha mosso alcun rilievo per l'invito o i contenuti dell'intervista a Meloni. Eppure secondo la vostra narrazione i primi danneggiati sarebbero stati loro...

Quanto al paragone con l'allora premier Conte, sei stato tradito dalla tua memoria. Non si trattava di una conferenza stampa ma di un discorso agli italiani a reti unificate sulle misure anti Covid, in cui la risposta a attacchi dell'opposizione era fuori luogo, come scrisse anche Cacciari sul tuo giornale. Buon lavoro.

