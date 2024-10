"L'ORRORE DI UN ANNO" - 12 MESI DOPO LA STRAGE DEL 7 OTTOBRE, ENRICO MENTANA MOSTRA IN PRIMA SERATA LE TERRIBILI IMMAGINI, ALCUNE DELLE QUALI INEDITE, DELL'ATTACCO DI HAMAS CONTRO ISRAELE - I FILMATI RICOSTRUISCONO MINUTO PER MINUTO LE VIOLENZE DEI MACELLAI DELL'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA PALESTINESE AL "NOVA FESTIVAL", NEI KIBBUTZ DEL CONFINE E CONTRO LE POSTAZIONI MILITARI, TRA CORPI DI GIOVANI CRIVELLATI DI COLPI E RAGAZZE RAPITE - GLI SPETTATORI APPREZZANO: LO SPECIALE È STATO SEGUITO DA 840 MILA PERSONE, 4.5% DI SHARE - VIDEO

ANNIVERSARIO 7 OTTOBRE, STASERA LO SPECIALE DI ENRICO MENTANA SU LA7 CON DOCUMENTI INEDITI

Da www.la7.it

enrico mentana

Enrico Mentana conduce lo Speciale TgLa7 dal titolo "L'orrore di un anno" ripercorrendo quel giorno di un anno fa che ha dato il via alla più importante crisi in medioriente degli ultimi anni. Con una documentazione in gran parte inedita e le voci delle varie parti di questi dodici mesi di orrore.

Il documentario

Nel documentario, realizzato da Silvia Brasca e Pina Debbi, viene ricostruito, minuto per minuto, l'attacco sincronico da parte di Hamas ai diversi siti israeliani: il Nova Festival, i Kibbutz del confine, le postazioni militari.

attacco di hamas del 7 ottobre 5

Atttraverso un lavoro certosino e utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e dei telefonini, viene raccontato cosa accadde il 7 ottobre del 2023. Come si organizzarono i militanti di Hamas, con quale obiettivo e quale supporto logistico. Per una visione d'insieme, inedita e sconvolgente, del giorno che ha cambiato la storia del medioriente.

ASCOLTI TV | LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2024

Estratto dell'articolo di Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

enrico mentana ricevimento quirinale 2 giugno 2024

[...] Nella serata di ieri, lunedì 7 ottobre 2024, su Rai1 il finale di Brennero ha interessato 2.782.000 spettatori pari al 16.2% di share (gli ascolti di tutte le puntate). Su Canale5 la settima puntata di Grande Fratello 18 ha raccolto 2.293.000 spettatori con uno share del 18.5% (Night: 876.000 – 26%, Live: 585.000 – 20.6%, tutto quello che è accaduto tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi).

Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 897.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 – dalle 22:01 alle 23:44 – Lucy incolla davanti al video 1.040.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 la seconda puntata di Lo Stato delle Cose segna 631.000 spettatori e il 4% (presentazione di 15 minuti: 563.000 – 2.7%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 801.000 spettatori (5.7%). Su La7 Speciale TGLA7 sulla situazione in Medio Oriente raggiunge 840.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 Il Giustiziere della Notte ottiene 502.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Femmine contro Maschi raduna 510.000 spettatori (3.2%). Sul 20 Jurassic Park fa sintonizzare 347.000 spettatori (2%). Su Rai4 Escape Room è scelto da 438.000 spettatori (2.3%).

attacco di hamas del 7 ottobre 2

Su Iris The Untouchables: Gli intoccabili è seguito da 374.000 spettatori pari al 2.1%. Su RaiMovie Per un Pugno di Dollari sigla 538.000 spettatori (2.8%). Su Rai Premium Tale e Quale Show segna 267.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta ha appassionato 287.000 spettatori con l’1.8%. [...]

attacco di hamas del 7 ottobre 1 attacco di hamas in israele 1 attacco di hamas in israele 2 attacco di hamas al kibbutz di be eri 1 attacco di hamas in israele 4 attacco hamas in israele 5 attacco hamas in israele 2 attacco israeliano su gaza 7 attacco israeliano sulla striscia di gaza attacco di hamas in israele 3 attacco israeliano su gaza 10 gli israeliani recuperano frammenti di ossa al kibbutz di be eri attacco di hamas in israele video di hamas simulazione attacco a israele 8 video di hamas simulazione attacco a israele 9 attacco hamas in israele 1 fotoreporter durante l attacco di hamas del 7 ottobre 2 attacco di hamas al kibbutz di be eri 5 attacco di hamas al kibbutz di be eri 4 video di hamas simulazione attacco a israele 4 video di hamas simulazione attacco a israele 3 enrico mentana