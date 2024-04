17 apr 2024 12:40

"LA 'WARNER' STA TRATTANDO PER ACQUISTARE IL POLO GIORNALISTICO DE LA7" – FIORELLO, A VIVA RAI2, SGANCIA LA BOMBA. DOPO AVER PORTATO VIA DALLA RAI FAZIO E AMADEUS, IL GRUPPO AMERICANO PUNTA ANCHE A PRENDERSI MENTANA: "HA GIÀ IL CARTELLINO 'SCONTATO DEL 20%, ME LO DICE UNA GOLA PROFONDA" - LA RISPOSTA DI LA7: "CARO FIORE, NOI STIAMO BENE QUI. ABBIAMO ANCHE UN BEL DIVANO E PER TE C'È SEMPRE POSTO…" - COME DAGO-DIXIT, DA UN PO' DI TEMPO ENRICO MENTANA SI STA GUARDANDO INTORNO: IL DIRETTORE DI RETE, ANDREA SALERNO, NON SEMBRA PIÙ COSÌ ENTUSIASTA DELLE PROPOSTE DI CHICCO...