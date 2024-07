9 lug 2024 09:39

"A 81 ANNI MI SENTO COME UNA ROCKSTAR, HO LO STESSO COSTUMISTA DEI MÅNESKIN MA L’HO CONOSCIUTO PRIMA IO DI LORO" – ORIETTA BERTI ON FIRE TRA IL TORMENTONE CON FIORELLO “UNA VESPA IN 2” E IL TOUR – "NON HO EREDI: OGGI CI SONO TANTE BRAVE CANTANTI, MI SPIACE SOLO CHE NESSUNA SI MISURI CON CANZONI IRONICHE, COME FACEVO IO - A SANREMO 2021 NON VOLEVO ANDARE. IL MIO AGENTE FECE PERÒ DI TESTA SUA E AVEVA RAGIONE" - "L'ANNO PROSSIMO ALL'ARISTON? OVVIAMENTE RISPONDO CON UN "NO". MA…" - VIDEO