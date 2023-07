barbara alberti foto di bacco

Estratto da mowmag.com

(...) Ci siamo affidati, infatti, alla grande scrittrice Barbara Alberti che ha invitato Elknann padre) per il futuro, a non salire più su un treno per non restarne nuovamente, traumatizzato.

Lo trovo esilarante, lui si compiace di essere l'ultimo che legge Proust. Se lei prende un signore di qualsiasi generazione che vede i giovani naturalmente non si riconosce. Per esempio mio padre era abituato che già a vent'anni si vestiva da uomo. Ma credo che Elkann sarebbe stato estraneo anche alla sua generazione, in cui si portavano i capelli lunghi, ricci, probabilmente sarebbe stato un alieno anche allora.

ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME

Quello che mi commuove e che mi intenerisce è questo suo auto compiacimento di essere l'ultimo signore sulla terra e l'ultimo che legge Proust, ma vorrei dire che c'è tanta altra gente che lo legge, io ne conosco di giovani che hanno letto più di me nella vita. È una bellissima cartolina di un signore che potrebbe essere di qualsiasi tempo che vede la nuova generazione e si compiace perché lui comunque è elegante.

Non si può salvare proprio nulla, neanche la critica a una certa volgarità?

Non lo so, io sto alle sue dichiarazioni ed Elkann mi sembra deliziosamente ingenuo. La sua mi pare una vanteria simpatica, tenera, ma sembra che cada dal pero dato che i problemi sono ben altri.

Quali?

barbara alberti foto di bacco (2)

Il fatto che questa è una generazione che abbiamo educato nel consumo. Quello che leggo nelle parole di Elkann mi sembra un banalissimo stupore e il compiacimento di essere un signore e un intellettuale, ma si compiaccia di questo prendendo atto però del fatto che il mondo va in un'altra direzione e c'è sempre andato.

(...) Io vorrei scusarmi con i giovani d'oggi perché li abbiamo tirati su in un mondo spaventosamente consumista e superficiale, dove l'unico problema è diventare famosi. Non dimentichiamoci che oggi i giovani uccidono per riprendersi con il telefonino e mandare in rete ciò che succede, si vantano anche delle loro azioni più turpi. L'apparire in sé ha sconvolto tutti. Ormai si vuole esistere attraverso l'immagine. È per questo che trovo deliziosa la nota di Elkann che lo colloca in un mondo lontanissimo rispetto a quello che è oggi, è un alieno che non ha un'effettiva visione del mondo di oggi.

ALAIN ELKANN - LANZICHENECCHI - VIGNETTA VY LE FRASI DI OSHO

A lei piace come vestono i giovani di oggi?

(...) Conosco ragazzi e ragazze infinitamente intelligenti, anche se la maggioranza è sempre stata cafona, come la definirebbe lui, perché in sintesi è così che la trova. Quel genio di Roberto D’Agostino ha inventato la parola “cafonal” che è il segno del nostro tempo.

Non le è mai capitato di avere a che fare con giovani maleducati?

barbara alberti 2

Sì, ma anche con vecchi, perché la maleducazione è la gloria del nostro tempo. Proprio perché questa è la sopraffazione dell'altro ed è un mondo che si è abituato e che ha glorificato la sopraffazione. Pensiamo comunque alle cose gravi, siamo nel pieno di una guerra che sta finendo di distruggere il pianeta e vorremmo che i ragazzi fossero vestiti bene come Elkann? Ma per carità! Questo è il mondo che noi abbiamo costruito e preparato e mi sembra il minimo vedere in giro tutti questi tatuaggi, pensiamo al fatto che i bambini di cinque o sei anni hanno come babysitter il cellulare…e lui si stupisce di quello che vede in treno?

Cosa consiglierebbe ad Alain Elkann?

ALAIN ELKANN

Che non vada in treno, ma che vada in macchina con l'autista così non avrà traumi. Il gesto democratico di andare in treno, che noi apprezziamo, mi sembra un gesto avventato, non lo faccia, altrimenti in treno c'è il pericolo di vedere la gente com'è realmente.

ALAIN ELKANN IN TRENO PER FOGGIA - MEME BY LUGHINO (SPINOZA) MEME SULL ARTICOLO DI ALAIN ELKANN DAL TRENO PER FOGGIA ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME MEME SULL ARTICOLO DI ALAIN ELKANN DAL TRENO PER FOGGIA BARBARA ALBERTI