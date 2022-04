"È ALOPECIA NON LEUCEMIA, NON RAPPRESENTA UN PERICOLO DI VITA. METTITI UNA FOTTUTA PARRUCCA SE TI DÀ COSÌ TANTO FASTIDIO" - IL COMICO BILL MAHER DICE LA SUA SULLO "SLAP-GATE" AGLI OSCAR E LA REAZIONE DI WILL SMITH E MOGLIE ALLA BATTUTA DI CHRIS ROCK - "TUTTI IN AMERICA HANNO PASSATO L’INTERA SETTIMANA A PARLARE DI QUESTO SCHIAFFO, QUINDI QUEL “TIENI IL NOME DI MIA MOGLIE FUORI DALLA TUA CAZZO DI BOCCA” NON HA FUNZIONATO GRANCHÉ" - VIDEO

Non si placa la bufera innescata dallo «slapgate», lo schiaffone assestato da Will Smith a Chris Rock nel corso della notte degli Oscar , dopo una battuta sulla alopecia della moglie di Smith, l’attrice Jada Pinkett . L’ultimo in ordine di tempo a rinfocolare le polemiche è stato Bill Maher, comico e presentatore tra i più famosi d’America.

Venerdì 1 aprile, durante una puntata del suo show «Real Time with Bill Maher», il conduttore è tornato sulla battuta di Rock con riferimento a Soldato Jane per la testa rasata di Jada Pinkett: «È alopecia non leucemia, okay? — ha detto —. L’alopecia è quando ti cadono i capelli, ci sono cose ben peggiori».

«Se sei così fortunato nella vita da avere questo problema medico — ha proseguito Maher —, dì semplicemente “Grazie Dio”. Non rappresenta un pericolo di vita. Fa parte – per la maggior parte delle persone, l’80% degli uomini, il 50% delle donne – dell’invecchiamento. L’invecchiamento è – credetemi lo so – il degrado della carne. Succede a tutti noi. E quindi, mettiti una fottuta parrucca se ti dà così tanto fastidio».

«Tutti in America hanno passato l’intera settimana a parlare di questo schiaffo, quindi quel “tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fot*uta bocca” non ha funzionato granché» ha infine ironizzato il conduttore riferendosi alla frase pronunciata da Smith una volta tornato al suo posto dopo lo schiaffo a Rock.

