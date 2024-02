"E ANCHE SE NON MI HAI DETTO MAI/ QUANTO SEI BELLA/IO NON HO MAI SMESSO DI SORRIDERE": LA RICONOSCETE? E’ STATA IN GARA A SANREMO CON UNA CANZONE STRACULT. VORREBBE CONDURRE IL FESTIVAL CON CATTELAN - “GHALI? A SANREMO SI PARLA DI MUSICA E A QUELLA BISOGNA DARE PIÙ SPAZIO” – DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Da fanpage.it - Estratti

elettra lamborghini

Elettra Lamborghini si candida per il ruolo di conduttrice in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo, la prima senza Amadeus dopo lo straordinario quinquennio realizzato dal conduttore e direttore artistico. Ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, la cantante che aveva già portato sul palco dell’Ariston il brano Musica (e il resto scompare), dichiara che le piacerebbe tornare al Festival sia in veste di cantante che in quella di presentatrice.

Elettra Lamborghini: “A Sanremo 2025 con Alessandro Cattelan”

Quando a Elettra chiedono se le piacerebbe condurre Sanremo insieme ad Alessandro Cattelan (uno tra i nomi considerati papabili in vista della prossima edizione del Festival), la cantante ed ereditiera risponde: “Lo adorerei, Alessandro è bravissimo e ha un futuro di successo davanti. E poi a Sanremo io vorrei anche presentare una canzone, che continuerò a presentare finché non verrà presa…”. Quanto alle modifiche che apporterebbe allo show di fronte a una eventuale possibilità di conduzione, Elettra risponde a partire dal sistema di votazione con il caso Geolier che quest’anno ha reso evidente sia necessario fare una riflessione a proposito della combinazione tra televoto, voti della sala stampa e quelli delle radio. “È difficile dirlo, potrei ingegnarmi per cercare di fare arrivare in finale le canzoni che entreranno in classifica nelle settimane successive”, replica vagamente Elettra.

elettra lamborghini

(...)

Quanto invece ai messaggi politici portati sul palco dell’Ariston, alla dirigenza Rai del futuro Lamborghini promette: “Dipende che tipo di politica. Lì si parla di musica, e a quella bisogna dare più spazio”. Nemmeno le parole pronunciate da Ghali dal palco dell’Ariston – che hanno innescato la nascita di un caso dentro e fuori dalla Rai a proposito del conflitto in Medio Oriente – rischierebbero di trovare spazio nell’eventuale Festival di Elettra: “Non sono nessuno per poter decidere, lì ci sono tanti autori per farlo, io direi di dare spazio alla musica”.

elettra lamborghini 45 elettra lamborghini elettra lamborghini 3 elettra lamborghini elettra lamborghini elettra lamborghini elettra lamborghini 9 elettra lamborghini 8 elettra lamborghini 43