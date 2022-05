"ANCORA OGGI QUANDO HO IN MANO UNA SPADA LASER NON RIESCO A FARE A MENO DI FARNE IL RUMORE CON LA BOCCA..." - EWAN MCGREGOR PARLA DEL RITORNO NEI PANNI DI OBI-WAN KENOBI NELLA SERIE PREQUEL SU DISNEY+ - E STRONCA I FILM DI "STAR WARS" SUCCESSIVI ALLA TRILOGIA ORIGINARIA: "HO UNA SPECIALE PREDILEZIONE PER LA TRILOGIA ORIGINALE DEGLI ANNI '70 E '80. E, ANCHE SE HO APPREZZATO QUELLI VENUTI DOPO, REPUTO CHE SIANO INARRIVABILI..." - VIDEO

Andrea Carugati per “la Stampa”

Il ritorno di Obi-Wan Kenobi, da qualche giorno su Disney Plus, ha fatto felici i numerosissimi fan di Guerre Stellari, la saga spaziale creata da George Lucas. Il maestro jedi era interpretato da Alec Guinness nella trilogia originaria Anni 70-80 e da Ewan McGregor nel prequel realizzato tra il '99 e il 2005. La serie Disney si svolge temporalmente tra il prequel e la serie originale e riparte dal punto in cui Anakin Skywalker, padre di Luke e allievo di Obi-Wan completa la sua trasformazione in Darth Vader e passa al lato oscuro della "forza".

«Obi-Wan è molto diverso, psicologicamente e spiritualmente rispetto a quando lo abbiamo lasciato - dice Ewan McGregor -. È un uomo distrutto dall'esperienza vissuta, che ha portato al quasi totale annientamento degli jedi e che gli ha fatto perdere la fede. Dopo la diaspora degli jedi, vive una vita solitaria, non usa la forza e l'unico motivo di andare avanti è proteggere il giovane Luke. Molto vicino a quello di Alec Guinnes, non solo temporalmente ma anche come senso dell'umorismo. Mi ispiro sempre ad Alec quando indosso questi panni».

Panni rimasti in un armadio per 17 anni.

«È stata un'emozione molto particolare. Sembrava che non me li fossi mai tolti e che dentro di me ci fosse Obi-Wan in attesa di essere nuovamente liberato».

Diciassette anni a Hollywood sono un'eternità.

«Nelle interviste la domanda che non mancava mai era "Sarai di nuovo Obi-Wan?". Ho sempre risposto che mi sarebbe piaciuto, e la Disney a un certo punto mi ha chiesto se fossi veramente intenzionato a tornare nel mondo di Star Wars. Lo ero e quindi abbiamo iniziato a lavorarci. Alla fine abbiamo trovato una storia brillante che soddisferà sicuramente i fan della saga».

Lei è un fan?

«Ancora oggi quando ho in mano una spada laser non riesco a fare a meno di farne il rumore con la bocca. Avevo sei anni quando ho visto il primo film e credo mi abbia cambiato la vita. Ricordo ancora le sensazioni e le emozioni che ho vissuto nell'immergermi in quel mondo».

Quali episodi preferisce?

«Ho una speciale predilezione per la trilogia originale degli anni '70 e '80. Sono i film con cui sono cresciuto, li guardo sempre con molta nostalgia e, anche se ho apprezzato quelli venuti dopo, reputo che siano inarrivabili. Però ho scoperto, ecco il secondo fattore, che la "generazione prequel", ha sviluppato una nostalgia e un affetto simile per i tre Star Wars in cui ho recitato».

Ai tempi l'accoglienza dei fan storici non fu calorosa.

«Invece le giovani generazioni li hanno adorati, ed è stato emozionante rendermi conto che sono stati amati e apprezzati come la mia generazione ha apprezzato i primi tre. Durante la preparazione per questa serie, sei puntate che si sviluppano come un unico film, ho guardato tutta la filmografia di Star Wars solo per entrare di nuovo in quel mondo e devo dire che ho provato una grande soddisfazione nell'essere parte di una saga che ha fatto la storia del cinema ». -

