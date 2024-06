"ANDAVO IN ONDA CON LE FLEBO NASCOSTE SOTTO IL COSTUME PER PAURA DI ESSERE CACCIATO DALLA MELEVISIONE" - DANILO BERTAZZI, CHE PER ANNI HA INTERPRETATO "TONIO CARTONIO" NEL FAMOSO PROGRAMMA PER BAMBINI, RACCONTA I PROBLEMI DI SALUTE CHE LO HANNO SPINTO A LASCIARE LA TRASMISSIONE DI RAITRE: "È STATA UNA MIA DECISIONE. SONO STATO PRESO PER I CAPELLI E HO AVUTO IL PRIMO INTERVENTO AL CUORE. IN OSPEDALE TELEFONAVO AGLI AUTORI E ALLA PRODUTTRICE DICENDO…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

danilo bertazzi 1

Il suo addio alla Melevisione, uno dei programmi per bambini più famosi, è di 19 anni fa. E oggi arrivano le scuse con tanto di spiegazione per quella scelta che aveva spiazzato tutti. In un video pubblicato su TikTok Danilo Bertazzi, l’attore che per sei anni ha prestato il corpo e la voce al famoso folletto Tonio Cartonio, ha dichiarato di «essersi sentito schiacciato dal personaggio che gli ha portato fortuna». Ma non è tutto: su Instagram ha raccontato che allora «aveva perso sé stesso».

danilo bertazzi tonio cartonio 1

«[…] è stata una decisione mia quella di abbandonare il Fantabosco. Intanto sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. […] Ricordo che ero in ospedale ed ero preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice dicendo: “Non lasciatemi a casa”. Però, essendo in ospedale loro hanno messo un personaggio nuovo, Nina Corteccia», ha spiegato Danilo Bertazzi, […]

Dopo l'intervento, il ritorno totale in tv di Danilo: «Sono tornato, ma non stavo bene. Gli autori si sono inventati una strana malattia del Fantabosco, così per un po’ di tempo avevo modo di stare disteso nel letto con il pigiamone e coperto. Dovete sapere che sotto il pigiama avevo tutte le cannule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dal programma» […]

danilo bertazzi 2 il cast della melevisione la melevisione 1 la melevisione danilo bertazzi tonio cartonio tonio cartonio 3 tonio cartonio 6 tonio cartonio tonio cartonio 4 tonio cartonio 5 danilo bertazzi danilo bertazzi oggi il cast della melevisione danilo bertazzi 3 danilo bertazzi 5 danilo bertazzi 4 danilo bertazzi tonio cartonio 2 danilo bertazzi tonio cartonio 3