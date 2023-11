"AVANTI POPOLO", SI SALVI CHI PUÒ! – DOPO IL FUGONE DEI TELESPETTATORI, È INIZIATO L’ESODO DI CHI LAVORA ALLA TRASMISSIONE: DOPO UN CONFRONTO CON NUNZIA DE GIROLAMO, SI SAREBBE DIMESSA LA CAPOPROGETTO EMANUELA IMPARATO, GIÀ IN FORZA A “NON È L'ARENA”, CONDOTTO DA MASSIMO GILETTI. È FORSE IL PRELUDIO ALLA CANCELLAZIONE DEL PROGRAMMA O LA SOSTITUZIONE DELLA CONDUTTRICE È SEMPRE PIÙ VICINA?

Note dolenti per Avanti Popolo. Non solo gli ascolti permangono esangui tanto da ventilare la chiusura anticipata del programma, ma - secondo voci interne a Viale Mazzini - poco fa, dopo un confronto con Nunzia De Girolamo, si sarebbe dimessa la capoprogetto Emanuela Imparato, già in forza a Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti.

È forse il preludio alla cancellazione del programma, o a una sostituzione della conduttrice? Attendiamo sviluppi.

DE GIROLAMO PRONTA ALLA RESA: DOPO IL 2,7% “AVANTI POPOLO” È A UN PASSO DALLA CHIUSURA

Estratto dell’articolo di Tommaso Rodano per il "Fatto quotidiano"

Sembra già al capolinea l’avventura di Nunzia De Girolamo e Avanti Popolo, il talk del martedì sera su Rai3. Anche l’ultima puntata, la quarta della stagione, ha confermato i pessimi numeri delle prime tre: la trasmissione viaggia stabilmente sotto al 3% di share (martedì ha fatto il 2,7%, battuta da È sempre Cartabianca e diMartedì, ma pure da Pechino Express su Tv8).

Secondo gli spifferi di Viale Mazzini, De Girolamo – ovviamente scoraggiata – starebbe meditando di farsi da parte di sua spontanea volontà. In caso contrario, sarà l’azienda ad abbassare la saracinesca su Avanti Popolo, forse già prima di Natale. Il percorso di De Girolamo sembra sempre più simile a quello di Ilaria D’Amico […]

[…] Sembra impossibile raddrizzare la barra degli ascolti: non ha funzionato la puntata “in famiglia” con il marito Francesco Boccia (Pd), non è bastato Fabrizio Corona nei giorni dello scandalo scommesse (la parte di trasmissione con l’ex paparazzo ha raggiunto le punte più alte, sopra il 4%), non è servita nemmeno l’ultima esclusiva: l’intervista alla minorenne vittima di una violenza sessuale di gruppo lo scorso 7 luglio a Palermo.

Per raccogliere l’eredità televisiva di De Girolamo si fanno due nomi. Li ha anticipati su Dagospia Marco Zonetti, sempre informato su quello che succede in Viale Mazzini: la soluzione più naturale sarebbe il ritorno in Rai di Massimo Giletti. Gli autori di Avanti Popolo infatti sono gli stessi dell’ultima creatura di Giletti, Non è l’Arena. Anche la casa di produzione è la stessa: Fremantle. […]

L’altro nome per la sostituzione è quello di Antonello Piroso, molto amico di Giorgia Meloni (e della stessa De Girolamo, di cui è stato ospite in queste puntate).

Piroso ha mandato una cordiale smentita a Dagospia: dice di non esser stato contattato (ma aggiunge di avere un format già pronto assieme ad Adriano Panatta).

