Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

Positivo al covid al secondo tampone, dopo essere risultato negativo al tampone veloce, effettuato come tutti a inizio prove, il ballerino Samuel Peron è il primo concorrente di Ballando con le Stelle a mettere la produzione del programma di Milly Carlucci - in onda dal 12 settembre - di fronte all' emergenza coronavirus.

Secondo quanto trapelato dall' entourage della conduttrice, una volta riscontrata la positività del concorrente, il protocollo Rai ha imposto l' immediato fermo, sospendendo le prove e obbligando tutti i 60 elementi della produzione a ripetere oggi il tampone. In giornata si saprà anche l' esito del tampone molecolare effettuato per la terza volta da Peron ieri mattina: il ballerino, che nel corso del mese aveva frequentato la Sardegna per lavoro, potrebbe essere costretto a rinunciare al programma.

Il tampone dà con certezza negativa la sua partner in scena, Rosalinda Celentano, che con Peron ha condiviso numerose prove e lezioni. Se la positività dovesse riguardare solo una persona, suggeriscono gli interni, il programma non dovrebbe subire slittamenti: se invece dovesse riguardare più di un gruppo di ballerini, potrebbe essere posticipato di un paio di settimane.

Da Il Giornale

Mani che stringono mani. E poi abbracci e selfie. Sorrisi e tutti in posa a ricordare il momento. Ogni occasione è buona per immortalare l'occasione, per celebrarla. La partita a calcetto schierati uno accanto all'altro in fila come i calciatori professionali, l'uscita in barca, sul prato sfondo mare Sardegna; e la sera poi, a ballare tutti insieme. Voglia di fare festa, a celebrare la vita, la Costa Smeralda, un calcio al lockdown, al periodo buio.

Oggi, a riguardare quelle foto che fino a pochi giorni fa non erano che le solite da gossip di stagione, vengono i brividi. Il selfie spensierato che diventa l'incubo del senno di poi perché chi c'era, ora rimpiange e si preoccupa. Anche Briatore è ricoverato al San Raffaele con il covid, prima di lui Mihajlovic, asintomatico. Le autorità sanitarie stanno ricostruendo la catena di amici e contatti con cui si sono relazionati gli amici in Costa Smeralda, ma non sarà semplice.

Al rientro da vacanze in Sardegna sono risultate positive al tampone anche Aida Yespica e Antonella Mosetti. E già famigerata è quella partita di pallone il 15 agosto.

Dal team manager in Formula 1, a Paolo Bonolis, che ha già confermato di aver effettuato il tampone e di essere risultato negativo, passando per l'ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, posano tutti in fila sul campetto di calcio dell'Hotel Cala di Volpe e Porto Cervo, di fianco a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, risultato positivo asintomatico.

La partita organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi, fa il pieno di volti noti del mondo del calcio e anche dello spettacolo. Nella foto, pubblicata da Briatore sul suo profilo Instagram, proprio lo scorso 15 agosto, ci sono anche il commentatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia, ma in campo c'erano anche Fabio Rovazzi e Davide Bonolis, figlio di Paolo, entrambi negativi al tampone.

C'era anche chi si era fatto venire qualche dubbio, Mihajlovic ad esempio, aveva accettato l'invito dell'amico petroliere anche perché l'incontro si svolgeva all'aria aperta e nel rispetto delle norme Covid. Ma poi via, le giornate di vacanza diventano opportunità per incontrarsi, per ritrovarsi, un moltiplicatore formidabile invece per il virus, per diffondere il contagio.

E così la sera, l'allenatore del Bologna ha incontrato Zlatan Ibrahimovic a cena a Porto Cervo. Tra i due un caloroso abbraccio. Il video è stato condiviso su Instagram dalla figlia di Mihajlovic, Viktorija, risultata negativa al tampone così come la moglie. Basta un attimo, abbassare la guardia e tirare il fiato. Giornate da riempire con gli amici, le partite di padel tutti i giorni con altri ex calciatori Diego Simeone, Dario Marcolin o l'ex romanista Lamela e il figlio del ct azzurro Mancini, Filippo.

Qualche giorno prima, Briatore aveva incontrato l'ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi «Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene», diceva l'imprenditore in un video su instagram in cui si mostrava senza mascherina, spalla a spalla con il Cavaliere.

«Lo trovo in forma». Lasciata la Sardegna Berlusconi si è sottoposto a un doppio tampone a distanza ed è risultato negativo. Il leader di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, «sta molto bene», è ad Arcore dopo aver trascorso una giornata di relax ad Angera sul Lago Maggiore. L'ex premier, raccontano le stesse fonti, è pronto a impegnarsi in prima persona per le prossime regionali e avrebbe dato la sua disponibilità a partecipare ad alcune iniziative elettorali.

Poi c'è il nodo Billionaire, dove sono risultati positivi già 63 membri dello staff. Per ora non si sa con quanti di questi Briatore sia entrato in contatto. Il 13 agosto su Instagram il manager pubblicava una foto con la direttrice artistica del locale, Monste Moré e il cantante Alessandro Ristori. Tra i vip c'è anche Renzo Rosso, imprenditore fondatore del marchio «Diesel». Sotto osservazione anche il figlio Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci già pronta a partecipare come concorrente alla prossima edizione del «Grande Fratello Vip» su Canale 5. Ora non resta che aspettare. In bilico a incrociare le dita. Fuori ci sono già le polemiche e la rabbia social che imperversa. A condannare e a puntare il dito.

