Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

Non siamo detrattori di Barbara d' Urso, anzi. Lei conosce la tv, sa fare le nozze con i fichi secchi, con tre ospiti di serie U riesce a macinare ascolti. E financo negli argomenti seri, dalla violenza sulle donne all' omofobia, riesce spesso a essere più incisiva dei colleghi "patentati" perchè ha la genuinità dell' uomo della strada. Che vuole capire e fare capire a tutti, non solo a una elite fighetta.

Detto questo, tocca ammettere che la parte dedicata l' altra sera al dramma del coronavirus di Live Non è la d' Urso non ha avuto un senso logico e, di conseguenza, anche l' audience si è dileguato scegliendo Fabio Fazio, non particolarmente brillante ma più utile.

Che tempo che fa su Raidue totalizzato 2,6 milioni di spettatori, pari al 9,3% di share.

Barbara su Canale 5 ha raggiunto 2.498.000 telespettatori e il 13,2% di share. La fiction di Raiuno con Luisa Ranieri ha battuto tutti.

evasione o rigore Cosa capiamo da questo quadro. Primo: che la gente vuole evadere almeno per una sera dalla bruttura del presente. Secondo: chi non vuole evadere, sceglie il rigore e i pareri scientifici.

Da Barbara, in prima serata su Canale 5, c' era solo un esperto dell' Iss, in collegamento, di cui lei peraltro ha sbagliato la qualifica. E poi?

Non si poteva credere ai propri occhi. A parlare del virus killer che viene dalla Cina c' erano: Mario Giordano, Elenoire Casalegno, Francesco Facchinetti, Alba Parietti, una che ai virologi dice "si informi, parlate a vanvera", nani e ballerine.

Il talk show con una mezza dozzina di ospiti che si parlano addosso funziona eccome quando c' è in ballo la diatriba tra Nina Moric e la mamma di Luigi Favoloso, per le metamorfosi del Ken Umano, oggi Barbie, per la vera età di Clizia Incorvaia, o per i dibattiti «chirurgia sì o chirurgia no», quando la cagnara in studio diventa persino terapeutica per chi sta a casa, quel famoso shampoo ai neuroni di cui abbiamo già parlato e che è - pure lui - servizio pubblico che non va sottovalutato. Ma per il coronavirus no. Il flagello che ha cambiato l' Italia, le nostre vite, la nostra quotidianità, che uccide anziani e non solo, che limita la libertà se siamo gente responsabile, merita di essere trattato con precisione e rigore.

La mitica voce del doppiatore dei servizi di Barbara d' Urso, poi, uno che ti mette l' ansia anche quando parla di toelettatura di cani, l' altra sera era pleonastica per non dire fuori luogo: avevamo già l' ansia, non serviva. Fazio non ha fatto miracoli ma guardando la sua trasmissione eri informato e non allarmato.

misure estreme Mediaset nei prossimi giorni non sarà più la stessa.L' emergenza coronavirus rivoluziona l' informazione dell' azienda. Per garantire notizie costanti e complete sulla più stretta attualità e sull' emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo.

Mediaset ha deciso quindi di sospendere, solo per questa fase, programmi come #CR4 La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Verissimo per rafforzare le testate dedicate all' attualità in diretta. Restano in onda Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. In questo quadro di massimo impegno informativo, Retequattro - di cui è stato trovato positivo il conduttore Nicola Porro - si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta.

Al posto di Porro e Quarta Repubblica, ad esempio, ieri sera è andato in onda uno speciale di Stasera Italia con Barbara Palombelli.