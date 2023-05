"BASIC INSTINCT? SHARON STONE FU PAZZESCA NELLE SCENE DI SESSO" - MICHAEL DOUGLAS PREMIATO A CANNES CON LA PALMA D’ORO ONORARIA RICORDA IL FILM CHE NEL '92 DIEDE SCANDALO: "IL SESSO CON SHARON FU COME UNA COREOGRAFIA, LA MANO PRIMA DI QUA, LE LABBRA DI LÀ...” – E POI IL CANCRO, LA CHEMIO, IL RUOLO DEL PIANISTA LIBERACE. "MATT DAMON INTERPRETAVA IL MIO AMANTE. AVEVAMO UNA SCENA DI SESSO, MI SI AVVICINÒ E GLI SUSSURRAI…” - VIDEO

Estratto da “il Giornale”

michael douglas sharon stone basic instinct

Vite intrecciate. Quella di Michael Douglas, che l’altra sera al Festival è stato premiato con la Palma d’oro onoraria, incrocia Cannes in più punti. «Mio padre incontrò qui mia madre adottiva. Divorziò da mamma Diana che avevo sei o sette anni ma hanno mantenuto sempre ottimi rapporti. Gli stessi che ho poi avuto con la sua seconda moglie Ann». Ma la Croisette fa rima anche con la Sindrome cinese che lo portò in Costa azzurra agli esordi della sua carriera e, più recentemente, con Dietro i candelabri, il film dedicato alla vita di Liberace, il pianista morto alla stessa età che aveva Douglas quando recitò nei suoi panni.

Eppure la sua carriera fa rima con sesso e combattimenti, «due estremi che generalmente bilanciano una sceneggiatura. Nel primo occorre preparare la partner femminile dicendo in anticipo quali saranno le mosse fatte. Devo però ammettere che con Sharon Stone e Glenn Close ho avuto l’impressione che una vita sensuale fosse difficilissima». I litigi restano spesso all’ordine del giorno e La guerra dei Roses insegna. Rievoca la famosa scena del lampadario e conclude fin troppo lapidario: «Un buon film». Sesso. Amore. Divorzio e molti soldi. Le strade portano tra gli squali della finanza a Wall Street.

michael douglas sharon stone basic instinct

(...)

IL DIVO DOUGLAS

Estratto da ansa.it

La famiglia prima di tutto, il rapporto con il patriarca Kirk, pioniere di Hollywood che è morto tre anni fa quasi centenario, e poi il suo impegno contro la diffusione delle armi da salotto, il rapporto con le giovani generazioni, la figlia ventenne Carys Zeta, gli incontri magici di una carriera con due Oscar (il primo da produttore per Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman e il secondo da protagonista di Wall Street di Oliver Stone), tantissimi premi e da ieri sera anche la Palma d'oro onoraria.

Michael Douglas, 78 anni, scampato ad un cancro alla gola, curato in passato per dipendenza sessuale (senza dimenticare quelle per alcol e droga), volto della Hollywood degli anni '80 con grandi successi al botteghino, ha l'età dei bilanci e degli aneddoti, come i tanti che ha raccontato nella masterclass al festival di Cannes accolto dagli applausi.

MICHAEL DOUGLAS MATT DAMON LIBERACE

Come quella volta, era il 1992, in cui "scioccammo la platea di Cannes con la premiere di Basic Instinct. Adesso forse il film di Paul Verhoeven passerebbe quasi inosservato allora fu uno scandalo passato agli annali. Mi ricordo le facce degli spettatori con tutte quelle esplicite scene di sesso, con Sharon Stone e Jeanne Tripplehorn sugli schermi giganti. Seguì una cena con tutti in imbarazzo. Ma poi non ci fu moglie francese che non convinse il marito ad andare al cinema".

MICHAEL DOUGLAS MATT DAMON LIBERACE 5

Un altro ricordo legato a Cannes è più recente per Dietro i candelabri, in cui Douglas è un gigante nell'interpretazione del pianista Liberace. "Avevo fatto cicli di chemio per contrastare il cancro che mi aveva preso alla gola e alla lingua. Lo script era meraviglioso ma quando si trattò di cominciare la preparazione con Steven Soderbergh fu chiaro che anche senza dirmelo ero uno scheletro. Così fu rimandato per quando mi fossi ripreso. E' uno dei film che preferisco", racconta e anche qui aggiunge l'aneddoto: "quel fantastico attore di Matt Damon interpretava il mio amante. Avevamo una scena di sesso, mi si avvicinò e gli sussurrai: 'non ho niente in contrario'". Le scene di sesso a quanto pare sono una costante, ricorda anche quelle di Attrazione fatale ad esempio, "non sono confortevoli. Per Basic Instinct ci fu anche l'intimate coach sul set, Sharon fu pazzesca, bisogna immaginare quei momenti come danza, come coreografia, la mano prima di qua, le labbra di là...".

michael douglas matt damon michael douglas matt damon michael douglas 2 michael douglas dietro i candelabri kirk e michael douglas michael douglas ha interpretato gordon gekko in wall street michael douglas liberace sharon stone michael douglas basic instinct matt damon michael douglas4

(…)