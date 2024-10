"TRA BIANCA GUACCERO E GIOVANNI PERNICE C’È GRANDE COMPLICITÀ MA IO SONO L’ULTIMA A SAPERE LE COSE" - MILLY CARLUCCI A "OGGI" PARLA DELLA PRESUNTA LIAISON NATA TRA LA CONCORRENTE E IL SUO MAESTRO A "BALLANDO": "LO SCOPRIREMO VIVENDO" - POI RIVELA CHE STA PENSANDO DI REALIZZARE UN TALENT, (UNA SORTA DI "AMICI DI MILLY"): "L’UNICA CERTEZZA È CHE NEL 2025 REALIZZERÒ UN PROGRAMMA. MA NON SO QUALE SARÀ LA SCELTA DELLA RAI..."

Anticipazione da "OGGI"

OGGI - 31 OTTOBRE 2024

In un’intervista a OGGI in edicola da domani, Milly Carlucci parla del successo del suo Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 arrivato all’edizione numero 19, dell’indovinato cast di concorrenti e dei legami che nascono in sala prove.

Come quello che sta infiammando il web tra la concorrente Bianca Guaccero e il suo maestro di ballo Giovanni Pernice. «Tra loro c’è grande complicità. Se poi c’è anche altro lo scopriremo vivendo. Anzi, ballando.Comunque io sono l’ultima a sapere le cose», commenta Milly. Negli ultimi anni Ballando si è sviluppato anche sul fronte dei social attraverso i quali è possibile votare i concorrenti preferiti.

«È stata mia sorella Anna a creare il mondo social di Ballando, che è uno spazio importante», spiega la conduttrice. «E Gabriella (l’altra sorella di Milly, ex politica ed ex conduttrice, ndr) se non è impegnata a organizzare eventi culturali, ci segue ed è una sostenitrice dello show».

bianca guaccero giovanni pernice 4

OGGI anticipa anche che Milly, oltre a Il cantante mascherato, sta pensando un talent, una sorta di “Amici di Milly”, anche se su questo la Carlucci non si sbilancia: «Ora l’unica certezza è che nella prima parte del 2025 realizzerò un programma. Ma non so quale sarà la scelta della Rai dice», dice. «Dipendesse da me non avrei dubbi: Il cantante mascherato, con le sue quattro edizioni, può dare ancora molto».

