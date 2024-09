"LA BOCCIA MI È STATA PRESENTATA DA SANGIULIANO COME UN'AMICA, COME VOLEVI CHE ME LA PRESENTASSE? COME LA SUA TROIA?" -

Da www.la7.it

Vittorio Feltri a colazione con Sangiuliano e Boccia: "Non la conoscevo, come volevi che me la presentasse, come la sua troia? Quello che voglio sottolineare è che il conto l'ho pagato io", "Ti prego, non usare queste parole!". Subito dopo, il giornalista abbandona la trasmissione.

