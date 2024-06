"BOSS", CHE STRESS! - I PROBLEMI (SUPERATI) ALLE CORDE VOCALI NON IMPEDISCONO AL 74ENNE BRUCE SPRINGSTEEN DI IMPORRE UNA MARATONA CANORA DI OLTRE TRE ORE, A MADRID. LA ROCKSTAR AMERICANA AVEVA ANNULLATO LE DUE DATE DEL TOUR A MILANO A CAUSA DI PROBLEMI DI AFONIA - TRA GENITORI 60ENNI CHE OBBLIGANO I FIGLI AD ASCOLTARE IL CONCERTO, 20ENNI FAN DEL "BOSS", I 57 MILA DEL CIVITAS METROPOLITANO POSSONO TESTIMONIARE CHE IL "BOSS" E' ANCORA IN FORMA. TE CREDO! L'HOTEL DOVE HA ALLOGGIATO COSTA 25 MILA EURO A NOTTE... - FOTO E VIDEO DEL CONCERTO

Gregorio Manni per Dagospia

concerto di bruce springsteen a madrid 2

Sapete quante volte si è esibito Bruce Springsteen in Spagna? Dal 1981 sono state 60 le maratone canore imposte dal "Boss" ai suoi fan. Il suo concerto più lungo rimane quello di Madrid, 12 anni fa, durato quasi quattro ore: 32 canzoni eseguite allo stadio Bernabéu. Lunedì sera, al Civitas Metropolitano, Springsteen ha sfiorato quel record, suonando solo una canzone in meno.

Springsteen è ancora in forma? Sì: il suo spettacolo (di oltre tre ore) è una maratona musicale unica. Il “Boss” è uno degli ultimi rimasti in piedi nel panorama rock, e lo sa bene: canta, balla, ride e si diverte come se fosse uno spettatore, dimenticando per un momento di essere il protagonista.

Tra i 57 mila del Civitas Metropolitano era possibile trovare chiunque, come in un maxi-bar di "Star Wars": dal papà 60enne che ha obbligato il proprio figlio adolescente ad ascoltare Springsteen, al 20enne che si è "innamorato" del cantante fuori tempo massimo. Tra gli spettatori è normale sentire parlare lingue diverse: c'è chi viene dall'estero solo per inseguire il "Boss", chi ha preso le ferie a lavoro per partecipare a tutto il tour e poi ci sono i più fortunati, che hanno dovuto prendere solo un taxi per arrivare allo stadio.

concerto di bruce springsteen a madrid 1

Nonostante le preoccupazioni per i problemi alle corde vocali che avevano costretto Springsteen a cancellare tre date prima di Madrid (tra cui quelle di Milano, rimandate al prossimo anno), Bruce ha dimostrato di essere in gran forma. Dopo tre ore di pura energia, sembrava potesse esibirsi per tre sere consecutive senza mai stancarsi.

"Siete stanchi? Volete andare a casa? Pensate di poter sopravvivere alla E Street Band?", ha chiesto il cantante a mezz'ora dalla fine del concerto. La verità è che il pubblico avrebbe voluto che lo show continuasse all'infinito. Quando sono arrivate le canzoni più famose come "Because The Night", "Born To Run", "Dancing in the Dark" e "Born in the USA", la magia è stata completa. Le luci dello stadio si sono accese, e la musica è diventata l'unica protagonista, con il pubblico in un'esplosione di gioia.

concerto di bruce springsteen a madrid 4

Il cantante americano è stato molto discreto durante il suo soggiorno in Spagna ma quello che si sa è che ha alloggiato in uno degli alberghi più costosi di Madrid: il "Rosewood Villa Magna". La stanza più costosa dell'hotel? Il prezzo arriva fino a 25 mila euro a notte (alla faccia della "working class")

concerto di bruce springsteen a madrid 5 rosewood villa magna 2 concerto di bruce springsteen a madrid 11 concerto di bruce springsteen a madrid 6 concerto di bruce springsteen a madrid 12 rosewood villa magna concerto di bruce springsteen a madrid 9 concerto di bruce springsteen a madrid 10 concerto di bruce springsteen a madrid 7

concerto di bruce springsteen a madrid 14 concerto di bruce springsteen a madrid 8 concerto di bruce springsteen a madrid 3