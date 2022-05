I "BRIVIDI" LI ABBIAMO AVUTI SOLO SULLE STECCHE – FLOP DI MAHMOOD E BLANCO ALL’EUROVISION CHE RACIMOLANO 100 PUNTI AL TELEVOTO, CENTRANDO IL PEGGIOR RISULTATO DELL’ITALIA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – UN SESTO POSTO INASPETTATO VISTO CHE LA LORO CANZONE ERA LA PIÙ ASCOLTATA TRA I 40 BRANI IN GARA. EPPURE C’È CHI PENSA CHE IL LORO ATTEGGIAMENTO SNOB POSSA AVER INFLUITO VISTO CHE… - VIDEO

Mattia Marzi per “il Messaggero”

È già finita la magia? Oppure è stato solo un abbaglio? Ci eravamo convinti di poter riconquistare l'Europa e magari il mondo a un anno dal trionfo dei Maneskin a Rotterdam (intanto la band ieri ha vinto il premio Top Rock Song ai Billboard Music Awards per Beggin'). Invece Mahmood e Blanco, che all'Eurovision Song Contest 2022 giocavano in casa, escono dal PalaOlimpico di Torino da sconfitti, con un sesto posto nella classifica finale che lascia l'amaro in bocca.

Le bici di diamanti del testo della loro Brividi non sono riuscite a spiccare il volo, nonostante il brano fosse il più ascoltato tra i 40 in gara, con oltre 80 milioni di stream già prima dell'inizio della kermesse. A poco è servito l'endorsement del New York Times tramite la sua corrispondente italiana alla vigilia della finale, che ha lodato la scelta del duo di portare in gara una canzone d'amore fluido.

Il pubblico europeo che i due avevano detto di voler conquistare dall'Italia non era possibile votarli non si è detto convinto: al televoto si sono classificati ottavi con appena 110 punti. Praticamente un terzo di quelli totalizzati l'anno scorso dal rock sincero e genuino di Zitti e buoni dei Maneskin, 318 in tutto.

SNOB

Quello del duo di Brividi è il peggior risultato conquistato dall'Italia al televoto all'Eurovision negli ultimi cinque anni: Mahmood, da solo, nel 2019 con Soldi si portò a casa 253 punti. Ermal Meta e Fabrizio Moro nel 2018 ne totalizzarono 249, Francesco Gabbani con scimmia nel 2017 conquistò 208 punti.

Le quotazioni del duo, alla vigilia secondo solo ai Kalush Orchestra nelle previsioni degli scommettitori, si sono ridimensionate giorno dopo giorno. Anche per via della comunicazione, un filino snob e naif (Blanco ha saltato una delle prove). Che non li ha resi particolarmente simpatici agli occhi delle delegazioni estere.

L'Italia ha ricevuto i 12 punti solo dalle giurie nazionali di Albania e Slovenia: zero punti da Francia (ancora scottata dalla sconfitta dell'anno scorso per mano dei Maneskin), Germania, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Serbia. «Non siamo qui per vincere», avevano detto. Sono stati presi in parola. Peccato.

