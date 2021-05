"BUONASERA SIGNORA, SONO L'AMANTE DI SUO MARITO” - AI “LUNATICI” SU RAI RADIO2 IL RACCONTO DI ANNA, CHE HA DECISO DI SPUTTANARE L'UOMO CON CUI AVEVA UNA RELAZIONE CLANDESTINA: "DOPO QUATTRO ANNI DI BUGIE, HO CHIAMATO SUA MOGLIE IL GIORNO DI NATALE E LE HO RACCONTATO TUTTO. LUI SI È DIFESO DICENDOLE CHE LO COSTRINGEVO E CHE GLI CHIEDEVO DEI SOLDI. ROBA DA PAZZI. DOPO DUE ANNI MI HA RICHIAMATO, COME SE NIENTE FOSSE. OGGI I DUE STANNO ANCORA INSIEME...”

Da “Rai Radio2”

amanti

Particolare la telefonata arrivata ai Lunatici, il format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte su Rai Radio2 dalla mezzanotte alle sei e dalla mezzanotte e trenta alle due anche su Rai2.

A prendere la linea allo 063131 è stata Anna, che ha raccontato: "Ho avuto una relazione di quattro anni con un uomo sposato. Due anni fa, il giorno di Natale, ho chiamato la moglie e mi sono presentata così. 'Buonasera signora, sono l'amante di suo marito".

due amanti

Il racconto di Anna prosegue: "Ho chiamato lei mentre sapevo che erano a casa insieme, proprio il giorno di Natale. La moglie è diventata una iena. Prima se l'è presa con me, poi ha iniziato a prendersela anche con il marito. Lui le parlava spesso di me, ma mi dipingeva come una collega di lavoro. E io invece alla moglie ho detto tutta la verità. Mi sono sentita meglio dopo aver fatto questa telefonata, perché dopo quattro anni ero stufa delle sue bugie. Lui con la moglie si è difeso dicendole addirittura che lo costringevo e che gli chiedevo dei soldi. Roba da pazzi. Alla moglie ho raccontato tutto. Dove e come ci siamo conosciuti, dove ci incontravamo, ogni dettaglio. Lui dopo due anni mi ha ritelefonato, come se non fosse accaduto nulla. Io gli ho detto che era una persona spregevole. Alla fine, comunque, i due stanno ancora insieme".

amanti amanti amanti sms amanti amanti