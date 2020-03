"CAMION MILITARI PER PORTARE LE BARE DEI MORTI E SI FANNO ANCORA CANTI SUI BALCONI, BASTA. DOBBIAMO FARE TRE GIORNI DI LUTTO", BEPPE FIORELLO SI INCAZZA: "SI FANNO BATTUTONE SPIRITOSE SU QUESTA TRAGEDIA EPOCALE, SI FANNO HAPPENING SUI SOCIAL. RISPETTO PER I MORTI E LE LORO FAMIGLIE". MA NON TUTTI SONO D'ACCORDO – “OGNUNO, NEI LIMITI DEL BUONGUSTO, HA IL DIRITTO DI REAGIRE A SUO MODO. ANCHE SORRIDERE NELLA TRAGEDIA”

PIERA MATTEUCCI per repubblica.it

L'appuntamento quitidiano alle 18, affacciati a finestre e balconi, è ormai un rituale che in tanti aspettano contando i secondi. Gli aperitivi virtuali, organizzati in videochiamata ognuno dal divano di casa sua, cercano di attenuare la nostalgia per gli incontri abituali alla fine della giornata di lavoro.

E poi le lezioni di fitness e di cucina seguite in gruppo sul web per stare in compagnia ai tempi del coronavirus, con video e foto che invadono la rete. Invece Beppe Fiorello ha postato una foto diversa, 'bacchettando' chi ironizza sull'epidemia e richiamando al silenzio e al rispetto, in onore di chi ha perso la vita a causa del virus.

"Camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno happening sui social. Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social sì ma senza fare festa", si legge in un tweet postato dall'attore, in cui si vedono mezzi militari impegnati a trasportare le salme delle vittime. Parole che hanno scatenato un acceso dibattito tra i fan dell'artista e non sono mancate le critiche.

Per Gabri i canti dai balconi "sono come scongiuri collettivi, io penso, per scacciare l'angoscia, la claustrofobia, la tensione della convivenza o della solitudine forzata. Non sono certa che sia mancanza di rispetto". Dello stesso parere è Jacopo che si dichiara in totale disaccordo con Beppe Fiorello e difende la libertà di ognuno a reagire a proprio modo alla tragedia.

C'è anche chi, come Elena, condivide la posizione di Fiorello, ma è preoccupata per le conseguenze che un clima fatto soprattutto di ansia e solitudine possa avere sui più giovani: "Pensiamo anche ai ragazzi, ai bambini, vedere speranza dalle finestre può conservare salute psichica. Non possono vivere solo nella paura che respirano intorno. E neppure gli anziani".

