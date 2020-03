2 mar 2020 19:38

"CECCHI GORI È UN POVERO VECCHIO MALATO. PORTARLO IN CARCERE È UNA FOLLIA", CHRISTIAN DE SICA SULLA VICENDA DEL PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO CONDANNATO PER REATI FINANZIARI TRA CUI LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA - "A QUEL SIGNORE CHE HA UCCISO QUEL RAGAZZO HANNO DATO 5 ANNI E A VITTORIO CECCHI GORI 8. NON CAPISCO COME RAGIONA LA NOSTRA GIUSTIZIA. CECCHI GORI È STATO FREGATO DA TUTTI NELLA VITA"