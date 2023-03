23 mar 2023 17:27

"CHECCO ZALONE DICE CHE UN COMICO NON DEVE DARE L’IMPRESSIONE DI AVERE UNA VITA SESSUALE? “È FACILE PER LUI, È BRUTTO FORTE” – DOMANI PIO E AMEDEO TORNANO CON IL LORO SHOW SU CANALE 5. TRA I PRIMI OSPITI PIER SILVIA TOFFANIN: “LE CHIEDEREMO DELLE CENE DI NATALE CON IL SUOCERO, LA TOMBOLA. QUANTE AZIONI BISOGNA SCAMBIARE PER ACQUISTARE UNA CARTELLA?" – "PIER SILVIO BERLUSCONI HA 'CENSURATO' UNA PUNTATA DEL 'GF VIP' PERCHÉ TRASH. IN CASO DI FALLIMENTO MEGLIO APRIRE UNA PIZZERIA, È PIÙ DIGNITOSO FARE UN LAVORO UMILE CHE ANDARE IN UN REALITY" - LA STOCCATA A FAZIO "CHE NON FA MAI LE DOMANDE CHE IL PUBBLICO VORREBBE"