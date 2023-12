3 dic 2023 15:30

"CHI ASCOLTA LA MUSICA TRAP DIVENTA DROGATO" - LA STRAMBA TEORIA DELLO PSICHIATRA 72ENNE PAOLO CREPET: "TRAP VUOL DIRE DROGA" - A RIPORTARLO SUI BINARI CI PENSA FRANKIE HI-NRG: "IN INGLESE TRAP NON SIGNIFICA DROGA, MA TRAPPOLA, LA MUSICA NON C'ENTRA CON L'ESSERE DROGATI O MENO, LE SUE SONO VISIONI TRANCHANT" - MA CREPET NON MOLLA E CONTINUA - I COMMENTI SUI SOCIAL: "È COME DIRE CHE CHI ASCOLTA ARTISTI NEOMELODICI DIVENTA DI NAPOLI" - VIDEO