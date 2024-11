Da “La Zanzara” – Radio24

TOMMASO CERNO

Tommaso Cerno show a La Zanzara su Radio24. Il direttore del Tempo, molto amato dagli Angelucci, rivela: “Chi mi farei tra Salvini e Zan? Volete dire chi mi rifarei…con uno dei due ci sono stato a meno che non stessi sognando”. “Alla mia età mi piacciono gli uomini come Salvini, poi con Zan dovrei fare la tessera del Pd”. “Ai gay di oggi piacciono gli uomini patriarcali, il futuro è il patriarcato frocio”. “Ho provato droghe di tutti i tipi, ma combattere le droghe è sacrosanto. Le canne oggi sono peggio della cocaina, la droga leggera non esiste più”

Tommaso Cerno show a La Zanzara su Radio 24. Alla domanda di Cruciani “Chi ti faresti tra Salvini e Zan?”, il direttore del Tempo, molto amato dagli Angelucci, risponde: “Chi mi farei o chi mi rifarei? Uno dei due me lo sono fatto a meno che non stessi sognando”. Poi aggiunge: “A questa età mi piacciono di più gli uomini come Salvini e poi con Zan dovrei fare la tessera del PD quindi direi di no”. E ancora: “Tra Vannacci e Bersani? Bersani, è un uomo che ha un grande fascino, dunque lui”. Prosegue Cerno: “Agli etero di oggi piacciono i cantanti tutti colorati, pitturai mentre ai gay di oggi piacciono i Bersani, i Caprarica.

Va molto di moda “l’office” cioè il gay più giovane che cerca l’uomo più patriarcale. Le donne scappano dal patriarcato e i gay lo cercano, vogliono il patriarca, il futuro è il patriarcato frocio”. “Tra Renzi e Lollobrigida?”, chiede ancora Cruciani: “Mi farei chi parla di meno quindi meglio Lollobrigida, con Renzi non sarebbe sesso ma un monologo”. Poi sulle droghe: “Io da ragazzino ho provato droghe di tutti i tipi, canne e anche la cocaina è capitato ogni tanto ma mai l’eroina anche perchè era già fuori moda quando ero ragazzo.

Comunque ero uno spiantato, venivo da una famiglia povera e ho cercato di costruirmi da solo facendo degli errori, oggi non lo farei neanche morto”. E aggiunge: “Drogarsi è una grandissima cazzata e combattere le droghe è sacrosanto, oggi dilaga lo sballo sfrenato tra minorenni e con sostanze di ogni tipo anche le canne sono diventate peggio della cocaina, il termine droga leggera non esiste più”.

