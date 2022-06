"CHI" - NO BORRIELLONE, NO PARTY: A IBIZA FESTA STELLARE PER I 40 ANNI DELL’EX BOMBER DALL'ORMONE FUORI CONTROLLO.

Da Chi

Una super festa senza le ex

borriello

A Ibiza è quasi tutto pronto per il party stellare che Marco Borriello sta organizzando, il prossimo 18 giugno, per i quarant’anni, nella sua lussuosa villa. Invitati tanti calciatori di fama mondiale e dj internazionali. Nessuna sua ex fidanzata, invece, ha ricevuto l’invito.

Licia torna single

È finita, dopo anni di amore tormentatissimo e un ultimo tira e molla, la storia tra l’ex gieffina e naufraga Licia Nunez e la sua Barbara Eboli. Le due si erano giurate amore eterno nella “Casa” del “GfVip”, ma qualcosa poi ha distrutto il loro idillio.

LICIA NUNEZ E BARBARA EBOLI

Il Billionaire sbarca a Mykonos

In assenza dei clienti russi che quest’estate diserteranno la Sardegna e il suo Billionaire, Flavio Briatore cala il jolly e dal 15 luglio inaugurerà un altro locale, sempre marchiato Billionaire, ma a Mykonos. È partita già la caccia all’invito per l’evento esclusivo, con vip da tutto il mondo, firmato mister Briatore.

Ti rubo lo stylist

eros ramazzotti

Che cosa hanno in comune Eros Ramazzotti e Giulia De Lellis? Il cantante ha scelto come stylist personale il braccio destro dell’infuencer. Un cambio di rotta che i fan di Eros non si aspettavano.

