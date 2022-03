"CHICCHE" DI GOSSIP - UN ALTRO BESTSELLER DI CUI (NON) SENTIVAMO LA MANCANZA: L’EX GIEFFINA ROSALINDA CANNAVÒ SI È MESSA A SCRIVERE IL SUO PRIMO LIBRO IN CUI ABBANDONERÀ DEFINITIVAMENTE IL NOME D’ARTE ADUA DEL VESCO - INCIDENTE SFIORATO TRA L’INVIATO DE “LE IENE” STEFANO CORTI E BARÙ GAETANI DEL "GFVIP" - DITE A MARIA ELENA BOSCHI CHE NON È SILVANA MANGANO IN "RISO AMARO": LA 41ENNE PARLAMENTARE DI ITALIA VIVA S'È SPARATA UNA FOTO SEXY CON POSA FATALE SU SFONDO CAMPESTRE DI CUI NON SI È CAPITO IL SIGNIFICATO...

Da "Chi"

Un nuovo memoir

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha iniziato a scrivere il suo primo libro in cui abbandonerà definitivamente il nome d’arte Adua Del Vesco, con il quale si presentava ai tempi della relazione con Gabriel Garko. Non solo. Quella di Rosalinda sarà un’autobiografia che tratterà fatti importanti che hanno cambiato la sua vita.

Non stuzzicate il Barù che... dorme

Dopo la finale del “GfVip”, in hotel l’inviato de “Le Iene” Stefano Corti si è imbattuto in Barù Gaetani. Il finalista del reality pensava che la Iena avesse programmato uno scherzo contro di lui. Per poco la situazione non è degenerata. Tutto si è risolto quando Corti ha spiegato che la vittima era Alex Belli.

Real Time fa acquisti

Dopo “Love Island” e “Drag Race Italia” (con Tommaso Zorzi tra i conduttori), un nuovo format è stato acquistato dall’estero per Real Time. Si tratta di “This Is My House”. Riuscirà a lasciare il segno?

Politically (s)correct

Giallo Santanchè

Giornate molto agitate alla Camera dei deputati tra la guerra ucraina e la crisi energetica. Chi cerca di sdrammatizzare il clima ad alta tensione è la senatrice Daniela Santanchè, che, al bar della Camera, sorseggia un caffè in tailleur grigio, piccola Birkin di Hermès giallo canarino abbinata alle décolleté e alla mascherina (introvabile) dello stesso colore.

Viva la sostenibilità

Nicola Lener, ambasciatore italiano negli Emirati Arabi, e l’ambasciatore francese ad Abu Dhabi Xavier Chatel hanno qualcosa in comune. Entrambi sono in prima linea sulla sostenibilità ambientale nel Golfo Persico.

Lener ha presenziato alla chiusura dell’Expo nel padiglione italiano super green (il pavimento è di bucce d’arancia e le fontane si illuminano con l’alga spirulina), di cui era direttore Paolo Glisenti. Mentre Chatel ha sostenuto il Grand Gala Dinner della Fondazione Better the World per la protezione degli oceani.

Un selfie da film

Posa fatale su sfondo campestre per la politica 41enne Maria Elena Boschi, che sempre più sexy è apparsa su Instagram come Silvana Mangano in Riso amaro.

