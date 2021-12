"CHICCHE" DI GOSSIP - DOPO FIORELLO E LA MARCUZZI, AMADEUS PORTA AL FESTIVAL DI SANREMO TOMMASO PARADISO - EX LEADER DEI "THE GIORNALISTI" SARA' UNO DEI CO-CONDUTTORI (VISTO CHE NON SA CANTARE, MAGARI SA PRESENTARE)…

Da "Chi"

La cena della pace

Torna il sereno tra Belen e Michele Morrone dopo le polemiche per alcune frasi rivolte alla showgirl dal protagonista di 365 giorni. Incrociata per caso Belen in un ristorante, Morrone si è recato al suo tavolo: saluti, chiacchiere e sorrisi. Poi lui, galante, l’ha accompagnata all’esterno.

“Ama” in Paradiso

Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante: Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. E Fiorello? Pare che le sue richieste siano state accettate dalla Rai. Con Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival.

Non solo Sanremo

Per la conduzione dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino, in Rai si fa un nome di fama mondiale: Laura Pausini. La cantante si è presa del tempo per accettare.

