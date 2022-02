"CHICCHE" DI GOSSIP - GIULIA DE LELLIS SI È RIMESSA A STUDIARE DIZIONE E INGLESE (AH PERCHÉ LO AVEVA GIÀ FATTO PRIMA?) PER CONDURRE UN PROGRAMMA PRODOTTO DA MARIA DE FILIPPI - PIO E AMEDEO A LONDRA SULLE TRACCE DEI MANESKIN, PER IL RITORNO DEL LORO SHOW "EMIGRATIS" - BELEN E CLAUDIA GALANTI SONO TORNATE AMICHE: DI GIORNO IN PALESTRA, DI NOTTE TRA CUCINA, FILM E AMICI (LAVORARE MAI?) - IL MUSEO DELLA MELANDRI DIVENTA SEMPRE PIÙ MAXXI…

Torna “Emigratis”

Il duo comico formato da Pio e Amedeo in questi giorni si trova a Londra. I due ragazzi foggiani si sono messi sulle tracce dei Måneskin. Solo “Chi” svela che cosa si cela dietro questa “caccia al gruppo rock”: Pio e Amedeo torneranno in onda – non più in diretta, ma registrati – proprio con lo show che li ha consacrati, “Emigratis”. Probabile messa in onda su Italia 1 dove è nata la serie.

De Lellis a lezione

Giulia De Lellis si è rimessa a studiare: per la precisione, dizione e inglese. L’influencer e neo conduttrice è stata assoldata per condurre (pare come voce fuori campo) “Ultima Fermata”, programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, in onda la prossima primavera.

Amiche come prima

Belen Rodriguez ha ritrovato, dopo tempo, un’amica con cui aveva perso i rapporti: Claudia Galanti. Le due sono inseparabili: di giorno in palestra, di notte tra cucina, film e ogni tanto qualche uscita con gli amici di sempre.

Politically (s)correct

La polizia combatte il cyberbullismo

Unieuro e Polizia di Stato hanno varato #cuoriconnessi, iniziativa per combattere cyberbullismo, body shaming, sexting e fake news: tutte distorsioni della rete che costituiscono una piaga sociale pericolosa. Basata sui racconti degli adolescenti e sulle osservazioni dello psichiatra Paolo Crepet, #cuoriconnessi mette in guardia i ragazzi attraverso libri e incontri anche via Web.

Il Maxxi della Melandri si allarga

Giovanna Melandri, per annunciare l’ampliamento del suo Museo – da Maxxi a Grande Maxxi – è riuscita a riunire tre ministri: quello della Cultura Dario Franceschini, quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini fino al ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il Grande Maxxi prevede un nuovo edificio sostenibile e un’area verde urbana.

Vernissage da Del Drago ad Alda Fendi

Foto d’autore, da Mario Giacomelli a Mario Schifano, hanno attirato i forzati dei vernissage a Palazzo Taverna, location di Elena Del Drago, poi ricevuti da Alda Fendi in via del Velabro per l’opening vip del Picasso dell’Ermitage.

