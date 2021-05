https://m.dagospia.com/l-arisa-fluida-il-mio-compagno-andrea-di-carlo-ndr-ha-avuto-un-fidanzato-per-molto-tempo-268778

Da Chi

Gascoigne lascia l’Italia

MOURINHO ALLA ROMA

Dopo la sua breve esperienza all’“Isola dei famosi” e l’apparizione in studio, l’ex calciatore e naufrago Paul Gascoigne non tornerà nuovamente tra gli ospiti della trasmissione. Volerà a Londra per curarsi alla spalla dopo il problema riscontrato in Honduras.

Per Arisa ecco i titoli di coda...

TOTTI

Weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio.

Mourinho vuole Totti

José Mourinho, ex eroe del Triplete dell’Inter, il prossimo anno sarà mister della Roma. Accanto a sé gli piacerebbe avere il grande Francesco Totti con un ruolo manageriale. Francesco, al momento ha rifiutato l’invito. Ma ancora c’è tempo per cambiare idea.

andrea di carlo arisa

mourinho zanetti 8 MOURINHO GAZZETTA paul gascoigne 6 paul gascoigne 5 paul gascoigne 13 andrea di carlo arisa a domenica in 1 MOURINHO arisa e andrea di carlo 1 arisa FRANCESCO TOTTI francesco totti a felicissima sera paul gascoigne 1 paul gascoigne all'isola dei famosi 6 MOURINHO STREET ART A ROMA