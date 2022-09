Da Chi

Ex naufraga si sposa

In gran segreto, tra meno di un mese Angela Melillo, attrice ed ex naufraga dell’“Isola dei famosi”, convolerà a nozze con il suo Cesare San Mauro. Pochi invitati. Party intimo. Poi via alle Maldive in viaggio di nozze.

Baby gol per la Nasti

Nascerà i primi di novembre il bimbo dell’influencer Chiara Nasti e del bomber della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni. La coppia poi avrà tutto il tempo per organizzare il matrimonio. Sogno e desiderio di entrambi.

Rosalinda prende casa

A Rosalinda Cannavò, come a tantissimi altri colleghi, il “GfVip” ha portato fortuna. La ragazza, che si è appena trasferita a Roma in vista dei due mesi di programma di “Tale e quale show”, invece dell’hotel ha preferito prendere una casa. Una scelta dettata anche dall’opportunità di ospitare il suo Andrea Zenga tutte le volte che vorrà in piena libertà.

La Tatangelo torna single

Dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la relazione fra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. Nessun terzo incomodo, ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di riavvicinamento.

Politically (s)correct

Zaia il pianista della Vendemmia

Il governatore del Veneto Luca Zaia è sicuramente il protagonista migliore per uno spot pubblicitario nella sua regione. Nell’ultimo spot per lanciare la vendemmia, dal titolo emblematico “Fare Vin”, non si è limitato a essere presente, ma si è messo a suonare il pianoforte con grande maestria. Un one man show, il suo, molto applaudito anche tra le vigne.

Mussolini e le donne, una storia italiana

Il prossimo 21 settembre, a pochi giorni dalle elezioni, alla galleria Esedra di Roma Mirella Serri dialogherà con Paolo Mieli del suo libro appena uscito per Longanesi “Mussolini ha fatto tanto per le donne! - Le radici fasciste del maschilismo italiano”.

Santo Stefano Express

Sabato di cultura e politica nella Sala del Frontone di Orbetello, dove Annamaria Greco ha presentato il libro di Paolo Verdeschi per Castelvecchi “San Lorenzo Santo Stefano Express” con interventi del senatore di Forza Italia Roberto Berardi e dell’assessore comunale alla Cultura Maddalena Ottali, e letture di Nicola Pistoia.

