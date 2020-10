23 ott 2020 19:49

"CHIEDO SCUSA A GUIDO BERTOLASO, DOVREMMO FARLO TUTTI" – A “COFFEE BREAK” CLAUDIA FUSANI SI COSPARGE IL CAPO DI CENERE E SI SCUSA CON L’EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE “PERCHÉ LO AVEVAMO MASSACRATO PER L'OSPEDALE FIERA DI MILANO” – LA STRUTTURA COSTRUITA IN FRETTA E FURIA PER COMBATTERE L'EMERGENZA CORONAVRIUS E TANTO CRITICATA DA MARCO TRAVAGLIO, PD E CINQUE STELLE VARI, SARÀ RIAPERTA E SARÀ PRONTA AD ACCOGLIERE ANCHE PAZIENTI GRAVI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI