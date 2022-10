"CHIUDA IL BECCO" - MAURO CORONA ZITTISCE "BIANCHINA" BERLINGUER A "CARTABIANCA" - LA DISCUSSIONE SUL FUTURO DEL PD SI ACCENDE E L'ALPINISTA MINACCIA DI ANDARSENE: "NON HO VOGLIA DI DIVENTARE RIDICOLO A CAUSA SUA" - "FOSSI IN LEI NON ME NE ANDREI, L'HO SALVATA IN EXTREMIS", DICE LA BERLINGUER CHE GIÀ È RIUSCITA UNA VOLTA A NON FAR CACCIARE CORONA DAI VERTICI RAI DOPO CHE LA DEFINÌ IN DIRETTA UNA "GALLINA" - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

mauro corona bianca berlinguer 4

Nuova lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Accade a CartaBianca nella puntata di martedì 11 ottobre in onda su Rai 3. A scatenare il botta e risposta il Partito democratico. Per lo scrittore ai dem serve un rinnovamento generazionale e un cambio totale dei vertici con l'allontanamento di alcuni soggetti. "Era un altro mondo", interviene la conduttrice. Ma la replica scatena Corona che la liquida così: "Chiuda il becco".

mauro corona bianca berlinguer 1

"È inutile - prosegue l'alpinista - che lei difenda una sinistra che si è dimenticata degli operai. Chiudo il becco e me ne vado". Parole forti che non piacciono alla giornalista, che tenta di riportare la calma in studio: "Fossi in lei non me ne andrei". Ma Corona non accetta alcune opinioni: "Non ho voglia di diventare ridicolo a causa sua". E solo successivamente la conduttrice riesce a calmare l'ospite fisso. Non però senza lanciare una frecciata: "Questa sera l'ho salvata proprio in extremis, perché lei non conosce il passato".

mauro corona bianca berlinguer 2

Non è la prima volta che si accendono gli animi a CartaBianca. Corona era già stato allontanato durante la scorsa edizione, quando definì la Berlinguer "gallina". Una parola che pagò caro, tanto da non mettere più piede in Rai. Solo dopo una lunghissima mediazione da parte della Berlinguer, lo scrittore è riuscito a far pace con i vertici di Viale Mazzini e tornare in studio. Ma un'altra uscita non gli sarebbe più perdonata. Da qui, con ogni probabilità, il "l'ho salvata in extremis" della conduttrice.

mauro corona bianca berlinguer 3 mauro corona bianca berlinguer