"CI AVETE ROTTO I COGLIONI, LASCIATECI SORRIDERE" - LITE FURIOSA A 'QUARTA REPUBBLICA' SULLA CANZONE IMMIGRATO DI CHECCO ZALONE, CAPEZZONE DIFENDE IL COMICO: “MA SE FACCIO UNA BATTUTA SULLA FORNERO DEVO ESSERE ACCUSATO DI FEMMINICIDIO?” – IL GIUSLAVORISTA CAZZOLA: “FARE DELL'IRONIA PUÒ ESSERE PERICOLOSO. RAPPRESENTARE IL PROBLEMA DEGLI IMMIGRATI CON UNA CARICATURA È SBAGLIATO” – LO SCRITTORE GIULIO CAVALLI: "L'OPERAZIONE DI MARKETING HA FUNZIONATO" - VIDEO

Grandi polemiche sul film di Checco Zalone, Tolo tolo, ancora prima della sua uscita: nell'occhio del ciclone la canzone che anticipa il film, "Immigrato". Ecco cosa è successo a Quarta Repubblica. Dopo aver mandato in onda il video della nuova canzone, colonna sonora del film in uscita, si è scatenato il dibattito in studio. Giuliano Cazzola, economista: «Su certi argomenti fare dell'ironia può essere pericoloso. In questa clip, la critica vera è l'offesa nei confronti degli stranieri in Italia: 5 milioni, di cui 3,8 extracomunitari. Molti mandano avanti settori importanti del paese. Il film non l'ho visto e forse neanche lo vedrò. Però rappresentare il problema degli immigrati con una caricatura è sbagliato».

Dopo l'intervento dell'economista, tocca al giornalista Daniele Capezzone difendere la comicità di Zalone: «Ma se faccio una battuta sulla Fornero devo essere accusato di femminicidio? A quelli di Baobab dico... c'avete rotto i coglioni, lasciateci sorridere». Parla infine a Giulio Cavalli, giornalista e scrittore, dire la sua: «La satira storicamente attacca i potenti. Dal 1500 avviene questo. Attaccare i difesi, i poveracci, gli immigrati ma anche agli omosessuali.

Può piacere o non piacere, si può rivendicare il diritto di non apprezzare Checco Zalone. L'operazione di marketing ha funzionato... Non so quanto faccia ridere il mafioso con la coppola e la lupara. La questione è che chi ha il potere di fare la satira dovrebbe usarla per attaccare i prepotenti e i pregiudizi»

