Da la7.it
"COME FATE A SAPERE CHE NILDE IOTTI ERA BRAVA A LETTO?" - CONCITA DE GREGORIO CONTRO SENALDI A ‘DIMARTEDÌ’ PER LE FRASI DI LIBERO SULL’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA: “CHI VE L’HA DETTO? E’ UNA QUALITA’? COSA VUOL DIRE ESSERE BRAVI A LETTO? SE ME LO DITE VOI, POI VE LO DICO ANCHE IO... MA POI ESSERE BRAVI A LETTO E' UNA CARATTERISTICA CHE SERVE IN POLITICA?" - ALTRO SCONTRO SU CHECCO ZALONE, SENALDI: "SEI SESSUOFOBA" - VIDEO-
“I NERI SUPERDOTATI? E’ SOLO UNA LEGGENDA MA IO HO 25 CM...” - PARLA MANDY JEAN PRINCE, FOTOMODELLO SENEGALESE CHE E’ SULLA COVER DEL CALENDARIO MASCHILE “MALE MODELS”: “TANTI ALTRI MIEI FRATELLI AFRICANI NON SONO STATI AIUTATI DA MADRE NATURA COME ME. MI SONO ARRIVATE UN SACCO DI RICHIESTE PER DIVENTARE PORNOATTORE MA IO SONO CATTOLICO. A QUELLI CHE MI CHIEDONO SE POTREI MAI PERDERE LA TESTA PER UN UOMO RISPONDO ‘MAI DIRE MAI’. QUANDO MI ESIBISCO NEI LOCALI LGBT MI…”
“LE SARDINE? UN FENOMENO DI MODA, SCARSO NEI CONTENUTI” - IL POLITOLOGO MARCO TARCHI: “SI PROCLAMANO APARTITICI MA RACCOLGONO SPEZZONI DELLE SINISTRE RADICALI E RICHIAMANO IL REPERTORIO DEI CENTRI SOCIALI: NO BORDERS, DIRITTI LGBT, FEMMINISMO, ACCOGLIENZA INDISCRIMINATA DEI MIGRANTI. È UN TENTATIVO DI FAR SÌ CHE QUESTO MICROCOSMO, IN NOME DELL'ANTISALVINISMO, SI RIAVVICINI ALLA SINISTRA ISTITUZIONALE - COME TUTTI I MOVIMENTI COLLETTIVI, PASSERÀ DALL'EUFORIA ALLA DIVISIONE E ALLA MARGINALITÀ”
SCHERZA COI FANTI MA LASCIA STARE IL FISCO: CHI PROVA A INGANNARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ORA RISCHIA PENE FINO A 8 ANNI DI CARCERE. IL DL 124/19 COLPISCE IN MODO PARTICOLARE I CONTRIBUENTI CHE PRESENTINO UNA DICHIARAZIONE CON “L’INDICAZIONE DI ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO”, MA ANCHE QUELLI CHE SI AVVALGONO DI UN “IMPIANTO CONTABILE E DOCUMENTABILE MENDACE” OPPURE PONGANO IN ESSERE...
BIRAGHI “STINCO DI FASCIO”? "ORSU’, NON SIATE RIDICOLI" - 'LIBERO PUNGE 'REP': "IL LATINO È DIVENTATO PERICOLOSO. CHI LO USA È ACCUSATO DI FASCISMO. IL TERZINO DELL'INTER SFOGGIA TATUAGGIO E PARASTINCHI CON LA SCRITTA 'VAE VICTIS' E LO INSULTANO. MA È IL MOTTO DI BRENNO E CON IL VENTENNIO NON C'ENTRA NULLA. NON TRASFORMATE UN TERZINO SINISTRO IN UN'ICONA DI ESTREMA DESTRA. PERCHE' NESSUNO SI INDIGNA PER LE IMMAGINI E LE SCRITTE DEL CHE?"
"BUONISSIMA LA PRIMA" – MATTIOLI: "I VESPRI SICILIANI’ AL COSTANZI DI ROMA RESTERANNO UNA PIETRA MILIARE NELLA STORIA INTERPRETATIVA DELL'OPERA DI VERDI - TRIONFO PER DANIELE GATTI: CON LUI SUL PODIO L'ORCHESTRA SI SUPERA - QUALCHE BABBIONESCA CONTESTAZIONE PER LA REGISTA VALENTINA CARRASCO SU UNA SCENA DOVE LE BALLERINE SI SCAMBIAVANO SECCHIATE D’ACQUA: NOSTALGIA DEL TUTÙ? - LA SINDACA VIRGINIA RAGGI ARRIVA IN RITARDO, FA UN INGRESSO TIPO JOAN COLLINS IN UNA SERIE TIVÙ ANNI OTTANTA E VIENE IGNORATA DAI PIÙ'' - VIDEO
BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - GIANFRANCO VISSANI SARA PAZZARIELLO QUANTO VI PARE, MA QUANDO SI METTE AI FORNELLI RESTA QUEL GRANDE CHEF CHE È SEMPRE STATO. ALLA FACCIA DEI FRANCESI CHE TRATTANO UNO DEI MONUMENTI DELLA TAVOLA ITALIANA (CASA VISSANI A BASCHI, TERNI) COME SE FOSSE UN BISTROT - AL GALA DINNER PER LA NUOVA GUIDA BIBENDA DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI FRANCO RICCI, VISSANI HA TIRATO FUORI SENSIBILITA E CORAGGIO, E UN RISOTTO IMPECCABILE PER OLTRE MILLE PERSONE
NATALE CON LA FEBBRE – QUEST’ANNO L’INFLUENZA POTREBBE METTERE KO GLI ITALIANI PROPRIO DURANTE LE FESTE: I MALANNI SONO ARRIVATI IN ANTICIPO E LE VACCINAZIONI IN RITARDO, PER CUI IL PICCO È PREVISTO PROPRIO A PARTIRE DA METÀ DICEMBRE – SOLTANTO IL 52% DEGLI ANZIANI SI VACCINA, MENTRE LA COPERTURA MINIMA RACCOMANDATA È IL 75…