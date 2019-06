25 giu 2019 16:43

"COME VI SIETE PERMESSI DI ENTRARE IN CASA NOSTRA?” - LA RABBIA DI GIULIA DE LELLIS CONTRO SIGNORINI DOPO CHE “CHI” HA PUBBLICATO LE FOTO DEL SUO BACIO A IANNONE: “AVETE SPAVENTATO LE MIE BIMBE, COSÌ NON SI FA. TUTTO QUESTO PER 2, 3 FOTO DEL C***, NON CI STO, CI VEDREMO PRESTO NELLE SEDI OPPORTUNE" - I GIOCHI DI PIEDE CON IANNONE (MA QUELLI LI HA PUBBLICATI LEI SUL SUO PROFILO INSTAGRAM) - VIDEO