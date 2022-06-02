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"UN CONCERTO DEGLI STONES È UN VACCINO CONTRO LA MORTE. E PER VEDERE SE FUNZIONA BISOGNA PROVARLO"- ASSANTE SUL RITORNO DELLA BAND IN EUROPA PER LA PRIMA VOLTA SENZA CHARLIE WATTS - LA COSA PIÙ INTERESSANTE DELLA CELEBRAZIONE LIVE DI SESSANTA GLORIOSI ANNI DI CARRIERA È CHE AL FESTEGGIAMENTO NON CI SONO ARRIVATI DA SOLI, MA INSIEME ALLA MEGLIO GIOVENTÙ DELLA LORO EPOCA, CHE FORSE INTONA ANCORA "SATISFACTION" PERCHÉ CI CREDE. IL LORO SPETTACOLO E' UN CANTO ALLA VITA... - FOTO E VIDEO-
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L'URLO DI CACCIARI – GRAMELLINI: "QUALCUNO SOSTIENE CHE IL SUO SBRAITARE SBUFFANDO SIA UN VEZZO CARATTERIALE. QUALCUN ALTRO CHE FACCIA PARTE DI UNA TECNICA INTIMIDATORIA PER FAR SENTIRE L'INTERLOCUTORE UN CRETINO. E PENSARE CHE PER SMONTARNE LA TRACOTANZA A SENSO UNICO BASTEREBBE UNA PAROLINA…" - LO SCAZZO CON LERNER A CARTABIANCA: VIDEO
CHI VIVENDI, VEDRA’! TRA CDP E IL GRUPPO DI BOLLORE' TRATTATIVA IN SALITA SUL VALORE DELLA RETE TIM - DIFFICILE CHE IL GOVERNO E CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSSANO SODDISFARE LE RICHIESTE DEL CEO DI VIVENDI DE PUYFONTAINE CHE HA DATO IL VIA ALLE TRATTATIVE SUI VALORI DELLA RETE TIM ALZANDO DI MOLTO L'ASTICELLA. GLI ANALISTI VALUTANO LA RETE TIM TRA 17 E 21 MILIARDI DI EURO - “NELL’INTERESSE DI TIM VIVENDI NON APPOGGERÀ MAI LA CESSIONE DELLA RETE A TALI VALORI”
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?