14 ago 2023 15:10

"DOV'È ALAIN?" – CARLO ROSSELLA CI AGGIORNA SULLE FERIE DI ELKANN: “WEEKEND A PATMOS. IN PIAZZETTA VA FORTE IL MASTICHA, LIQUORE AROMATICO. LE BAVCHE NON PARTONO. QUALCHE LANZICHENECCO, MA NON TATUATO. SÌ, MA DOV’È ALAIN? AVVISTATO AL PORTO (SENZA ROBINSON, NESSUNA NOTIZIA DI PROUST). IN ARRIVO NUOVO REPORTAGE? C’È CHI PAGHEREBBE ORO PER UNA RUBRICA: IN TRENO CON ALAIN. GLI AMICI RIDONO (PARDON, VIDONO) ELKANN CI PENSA. SI MA DOV’È ALAIN? MASTICHA PER TUTTI…”