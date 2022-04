26 apr 2022 13:41

"DRAGHI E’ IL LUKASHENKO DI BIDEN” – ALESSANDRO ORSINI LA TOCCA PIANO DA GILETTI: “L’ITALIA E’ TRA I PRINCIPALI OSTACOLI PER LA PACE IN UCRAINA. IL GOVERNO DRAGHI È UN GOVERNO DI BURATTINI NELLE MANI DELLA CASA BIANCA, SONO D'ACCORDO CON PUTIN SU QUESTO" - "NON MI SENTO UN ERETICO SUL ROGO PERCHÉ QUESTA FRASE TRASMETTE UN'IMMAGINE DI DEBOLEZZA, IO SONO UN GUERRIERO CHE DOPO 2 MESI HA SCONFITTO TUTTI I SUOI NEMICI. SONO UNA FIGURA DOMINANTE" (TRA POCO LO TROVEREMO CON LA SCOLAPASTA IN TESTA) – VIDEO