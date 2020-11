23 nov 2020 09:00

"ECCO IL TAMPONE FAI DA TE DEL VENETO. IN ATTESA DELLA RISPOSTA, BEVETE" – L’ESILARANTE IMITAZIONE DI ZAIA ALLE PRESE CON IL TEST RAPIDO BY CROZZA - POI IL GOVERNATORE MOSTRA ANCHE COME INGANNARE IL TEMPO DELL'ATTESA DEI RISULTATI E TIRA FUORI UNA BOTTIGLIA DI PROSECCO: "LO DÀ GRATIS IL VENETO" - VIDEO