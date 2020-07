7 lug 2020 09:10

"ENNIO CHE NUN SEI ARTRO" - LA POESIA IN DIALETTO ROMANESCO A MORRICONE DALL’”ALUNNO” RENATO ZERO - "TU FIJO DE NA ROMA CHE SOFFRE MA NON TREMA/ SPAVALDA E COMPAGNONA TRA UN VAFFA E ‘NA PREGHIERA/ ENNIO CHE NUN TE PIEGHI. CHE NON TE FAI FREGÀ. PERCHÉ HAI AVUTO IN DOTE ER GENIO E LA SINCERITÀ!" – QUANDO MORRICONE COMPOSE LE MUSICHE DEL BRANO “PURA LUCE” - VIDEO