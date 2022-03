28 mar 2022 17:48

"ESPRESSO" AMARO PER IERVOLINO – IL COMITATO DI REDAZIONE DEL SETTIMANALE ESPRIME “SCONCERTO PER IL CONTENUTO DELLA RISPOSTA FORNITA DA DANILO IERVOLINO, PROSSIMO POSSIBILE EDITORE DELLA NOSTRA TESTATA, ALLE DOMANDE LEGITTIME FORMULATE DAL QUOTIDIANO ‘DOMANI ‘NELL’AMBITO DI UN’INCHIESTA GIORNALISTICA” – IERVOLINO AVREBBE PREANNUNCIATO UNA QUERELA NON PER L’ARTICOLO FINALE MA PER IL SEMPLICE CONTENUTO DELLE DOMANDE. UNA REAZIONE NON COMPATIBILE CON…