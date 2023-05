"FABIO FAZIO È UN PEZZO UNICO: METÀ INTRATTENITORE LEGGERO E METÀ CONDUTTORE SERIO” – NANNI DELBECCHI STRONCA CON PERFIDA ELEGANZA FABIOLO: “NON È UN ARTISTA ‘DI SINISTRA’; È UN ARTISTA ZTL. SENZA ESSERE NÉ BRAVO PRESENTATORE NÉ GIORNALISTA AVVELENATO, È UN IRCOCERVO DELL’INFOTAINMENT CHE ORMAI FA SCUOLA (IL DUETTO BERLINGUER-CORONA È CHIARAMENTE ISPIRATO A FAZIO-LITTIZZETTO)”

Estratto dell’articolo di Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

[…] Fazio non è affatto un artista “di sinistra”; è un artista Ztl (anche la sinistra italiana lo è, arroccata nel proprio senso di appartenenza e superiorità; ma questo è un altro discorso); a parte qualche politico a cui non si può dire di no (appunto), nulla si muove fuori dalla sua circonvallazione magica, fatta di amici, compagni di area, colleghi di scuderia, che difende con il filo spinato.

Più che buonismo è familismo, ma se lo può permettere. Come conduttore è il migliore su piazza, non ha rivali per garbo, senso della misura, brillantezza. Con gli amici è splendido; tutti gli altri, semplicemente, non li riceve.

È un pezzo unico: metà intrattenitore leggero e metà conduttore serio, ma senza essere né bravo presentatore né giornalista avvelenato, un ircocervo dell’infotainment che ormai fa scuola (il duetto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona è chiaramente ispirato alla coppia Fazio-Littizzetto).

Dunque, […] un Fabio Fazio non è sostituibile, sebbene come autore abbia rinunciato a inventare qualcosa di nuovo da vent’anni a questa parte […]. Che tempo che fa è un immutabile rito turibolante, dove il confessore è anche il chierichetto, che teoricamente può andare avanti all’infinito. Ma oltre al testo, c’è il contesto. Se Fazio traslocherà in blocco la sua Ztl in forma di talk show nella nuova emittente, il rischio è doppio: in Rai lascerà un vuoto più grande dello spazio che occupava, a Discovery sarà una balena fuor d’acqua. […]

