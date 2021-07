"X FACTOR" NON SUSSISTE – DOPO 17 ANNI IL TALENT SHOW MUSICALE CHIUDE I BATTENTI NEL REGNO UNITO - L'EMITTENTE "ITV" HA FATTO SAPERE CHE AL MOMENTO NON "E' IN PROGRAMMA UNA NUOVA SERIE" - LA DECISIONE DI ELIMINARE LA TRASMISSIONE ARRIVA DOPO LE LAMENTELE DI ALCUNI EX CONCORRENTI, CHE SI SONO SCAGLIATI CONTRO L'INDUSTRIA MUSICALE, ACCUSANDOLA DI "SFRUTTAMENTO" - LA PROSSIMA IMPRESA DEL PATRON SIMON COWELL SARA' IL QUIZ MUSICALE "WALK THE LINE"...

ITV has said there are “no current plans” for another series of The X Factorhttps://t.co/WRO0ZxUwvc — ITV News (@itvnews) July 28, 2021

Da ilmessaggero.it

X Factor è stato cancellato. In Gran Bretagna non ci sarà una nuova stagione del popolare talent show di Simon Cowell, che termina così dopo 17 anni. La conferma arriva dall'emittente britannica ITV. «Al momento non è in programma una nuova serie di The X Factor», ha detto un portavoce di ITV. Ma non sono mancate le polemiche.

Creato da Simon Cowell, X Factor è andato in onda dal 2004 al 2018. In totale sono stati trasmessi 445 episodi in oltre 15 serie. Lo spettacolo è stato prodotto dalla Thames di Fremantle e dalla società di produzione di Cowell, Syco Entertainment.

La decisione di eliminare lo spettacolo arriva sulla scia di ex concorrenti che si sono scagliati contro l'industria musicale britannica per «sfruttamento» e le accuse di essere trattati come «bestiame». In Italia, invece, il programma proseguirà con la conduzione di Ludovico Tersigni.

La prossima impresa di Cowell sarà il quiz musicale "Walk The Line" per ITV e la piattaforma VOD ITV Hub. Il formato vede gli artisti salire sul palco per esibirsi ed essere giudicati da una giuria guidata da Cowell. Se rimangono in cima alla classifica, passeranno allo spettacolo successivo.

Più a lungo gli artisti riescono a rimanere nel concorso, più grande è il montepremi, con un momento "stai o gioca" alla fine di ogni spettacolo. Ogni notte, al campione in carica verrà offerto un premio in denaro ancora più alto. Il formato è coprodotto e co-sviluppato da Syco Entertainment e Lifted Entertainment, parte di ITV Studios, e dal team dietro i successi di ITV tra cui "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" e "Love Island".

