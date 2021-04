"FAREMO CINEMA NELLO SPAZIO" - L'ITALO-CANADESE ANDREA IERVOLINO, CHE HA GIA' UNA SOCIETA' QUOTATA A MILANO, LANCIA "SPACE 11", SOCIETA' DI PRODUZIONE CHE SI PROPONE DI CREARE CONTENUTI DAL COSMO: FILM, TV, WEB MA ANCHE CONCERTI DAL VIVO ED EVENTI SPORTIVI - PRIMA DIRETTA PREVISTA A META' DEL 2023...

Dagotraduzione da Hollywood Reporter

La corsa allo spazio si sta facendo sempre più affollata. Andrea Iervolino, navigato produttore cinematografico con alle spalle titoli come "Il mercante di Venezia" di Michael Radford e l'imminente biopic su Lamborghini con Alec Baldwin, ha deciso di lanciarsi in una nuova impresa: la neonata Space 11, costola della sua società di film e televisione (la Iervolino Entertainmente), sarà dedicata unicamente a progetti nello spazio.

Space 11 produrrà film, televisione, contenuti web, ma anche eventi dal vivo come concerti o competizioni sportive. Unica regola: dovranno essere realizzati nello spazio. All'iniziativa hanno collaborato esperti di SpaceX di Elon Musk e del "GAL Hassin", il centro Internazionale per le Science Astronomiche di Palermo. Il primo progetto sarà un evento sportivo a cui l'azienda inizierà a lavorare quest'estate.

«Oggi pensare a un progetto di questa portata potrebbe sembrare troppo futuristico e poco pratico, ma il progresso tecnico avanza a una velocità tale da farmi ritenere che tutto sia già possibile nel medio termine», ha detto Iervolino. «Menti imprenditoriali come quelle di Elon Musk e attori come Tom Cruise stanno già esplorando il territorio e gli strumenti di comunicazione nello spazio per altre iniziative. Entro la prima metà del 2023 saremo già in grado di realizzare il primo live».

Le riprese dallo spazio non sono una novità. Tom Cruise ha collaborato con il regista Doug Liman e la Nasa sul progetto di un film da realizzare nella stazione spaziale. Entusiasta Elon Musk, che ha risposto al post dell'agenzia governativa spaziale twittando: «dovrebbe essere molto divertente». I registi canadesi Félix Lajeunesse e Paul Raphael hanno recentemente debuttato all'episodio due della loro serie di documentari immersivi in quattro parti, "Space Explorers: The ISS Experience", che segue gli astronauti nelle loro routine quotidiane.

