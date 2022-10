18 ott 2022 12:58

"I FIGLI SONO USATI PER CREARE CONTENUTI APPETIBILI E FAR GIRARE I SOCIAL DEI GENITORI" – SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO CHIARA FERRAGNI PER IL VIDEO, PRIMA RIMOSSO E POI RIAPPARSO SENZA AUDIO, DELL’INFLUENCER (PER MANCANZA DI TERMOMETRI) CON IL FIGLIO LEONE - SECONDO LA LUCARELLI È "UNA SOVRAESPOSIZIONE CON CUI I FIGLI DOVRANNO FARE I CONTI SENZA RITORNO E SENZA AVER MAI POTUTO DIRE 'NON MI VA'” – VIDEO