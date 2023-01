"IL GIORNALE" ANTICIPA AMADEUS E “SPOILERA” I DUETTI DELLA QUARTA SERATA DI SANREMO! - FEDEZ POTREBBE CANTARE CON GLI ARTICOLO 31 (DOPO LA MOGLIE CHIARA FERRAGNI, PURE IL MARITO SALE SUL PALCO DELL’ARISTON), LAZZA SI ESIBIRA' CON EMMA - LA SORPRESA LORELLA CUCCARINI – NOEMI CANTERÀ CON SARA MATTEI, TANANAI CON DON JOE – IL DUETTO LEO GASSMANN ED EDOARDO BENNATO POTREBBE SORPRENDERE. AL FIANCO DI SALMO LA SUA FIDANZATA SHARI – I MODÀ SI POTREBBERO ESIBIRE CON IZI – TUTTE I NOMI DELLE COPPIE

Estratto dell’articolo di Paolo Giordano per www.ilgiornale.it

fedez a sanremo

In attesa che Amadeus annunci definitivamente gli ospiti nella serata dei duetti, c'è qualche nome che circola per la quarta serata del Festival di Sanremo.

Il più eclatante è quello di Fedez che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere in scena con gli Articolo 31 di J-Ax. Una bella reunion simbolica. […]

Poi, sempre stando alle voci che circolano in questi giorni, arriverà anche Noemi che canterà con Mara Sattei, una delle grandi incognite di questo festival. Anche Tananai punta su di un nome di prestigio come Don Joe che, dopo i Club Dogo, ha consolidato una carriera da rapper credibile. […]

la scollatura di noemi

Ad esempio Gianluca Grignani aveva progettato di cantare con Piero Pelù ma tutto è poi tramontato e adesso si cerca un altro «partner». Una bella sorpresa saranno Olly e Lorella Cuccarini, che ha l'autorevolezza e la capacità di mettersi in gioco anche in un contesto così diverso dal suo. […]

Curioso il gioco di Rosa Chemical che dovrebbe essere sul palco con Rose Villain, al secolo Rosa Luini, milanese classe 1989, rapper […]. E se i Colla Zio saranno con Ditonellapiaga (l'anno scorso in gara con Donatella Rettore), i redivivi Modà si esibiranno in un «matrimonio rock» con Le Vibrazioni. Madame molto probabilmente si esibirà con Izi, al secolo Diego Germini , e Shari, come nella vita privata, avrà al proprio fianco Salmo.

lorella cuccarini premiata foto di bacco

Insomma almeno due degli artisti impegnati sulla Costa Smeralda ormeggiata davanti a Sanremo saranno anche sul palco dell'Ariston. Chi arriverà di sicuro è Elena Sofia Ricci che nella prima serata presenterà la fiction Fiori sopra l'inferno, in programma su Raiuno. Ci sarà anche Carla Bruni (come puntualmente rivelato dall'AdnKronos). Però la signora Sarkozy non ha dischi in programma, quindi potrebbe essere in scaletta nella serata dei duetti. Con chi? È probabile che sfrutti il gioco dei contrasti e canti con chi è davvero distante dalla sua cifra artistica e magari geografica.

Sorprendente sarebbe anche il duetto tra Leo Gassmann ed Edoardo Bennato, entrambi accomunati da una purezza d'animo che non ha età. A proposito di età: si dice che Manuel Agnelli accompagnerà gIANMARIA e il loro incontro potrebbe avere un bel risvolto musicale.

EDOARDO BENNATO

Si parla anche del collettivo fiorentino Bnkr44 con Sethu e di Alex Britti con Luca D'Alessio, ossia Lda. Tramontate le ipotesi di Rosalia (troppo costosa) e Imagine Dragons, molto improbabili gli arrivi di Bono e U2 o di Dua Lipa, gli ospiti del venerdì saranno uno dei manifesti di questo festival. Quindi aspettiamoci altre sorprese.

salmo e shari