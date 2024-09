"GRANDE FRATELLO", GRANDI ZOZZONI! - DOPO POCHI GIORNI DAL SUO INGRESSO NELLA CASA, CLAYTON NORCROSS SI E' FATTO NOTARE: L'EX INTERPRETE DI "BEAUTIFUL" HA LAVATO L'INSALATA IN UNO DEI POSTI PIÙ ZOZZI, IL LAVANDINO DEL BAGNO - L'ATTORE AMERICANO SCIACQUA LE FOGLIE DI LATTUGA DOVE GLI ALTRI INQUILINI SPUTACCHIANO DOPO ESSERSI LAVATI I DENTI O DOVE SI STRUCCANO - I COMMENTI SUI SOCIAL: "NEL BIDET VIENE MEGLIO"

Stupore per i telespettatori del Grande Fratello a causa di un gesto piuttosto disgustoso messo in atto da Clayton Norcross all’interno della casa più spiata d’Italia: l’attore statunitense, infatti, ha lavato l’insalata in quello che è probabilmente il posto più sporco dell’intera abitazione. Ma cosa avrà mai combinato il primo interprete di Thorne di Beautiful?

E come avranno reagito i telespettatori che si sono ritrovati stupiti di fronte a un’azione che, nelle nostre case, nessuno si sognerebbe mai di compiere? Non ci resta che andare a scoprire insieme le ultime dalla casa più spiata d’Italia. Un consiglio: se siete deboli di stomaco, è meglio non sapere quello che vi racconteremo.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social ha cominciato a circolare una clip che ritrae Clayton Norcross intento a lavare l’insalata nella casa del Grande Fratello. Fin qui nulla di particolarmente entusiasmante, se non fosse che l’attore americano ha compiuto il gesto nel posto più sporco della casa: il bagno.

Ok, chiaro che i lavandini del bagno possono essere puliti più di quelli della cucina, ma il fatto che l’uomo cucinasse in mezzo a creme, trucchi e prodotti per l’igiene non ha certo entusiasmato i telespettatori. Anche perché poche ore prima, in quello stesso lavandino, lui e gli altri coinquilini si erano anche lavati i denti. [...]

