"GRAZIE PER ESSERE VENUTA. E NON TORNARE!"

Nervi tesi ad Avanti un altro su Canale 5 tra il padrone di casa Paolo Bonolis e l'ospite d'eccezione dell'ultima puntata serale, Paola Barale.

Il siparietto tra i due, forse studiato o forse improvvisato, corre sul filo dell'ironia ma sembra nascondere anche un po' di "inquietudine". In studio si affrontano i Vizi e le Nuove Frontiere e la Barale è riuscita nell'impresa di far travestire da donna sia Bonolis sia la sua spalla Luca Laurenti.

Quando i due rientrano in studio, con tanto di gonna lunga, il conduttore di Mediaset sembra un po' imbarazzato e rimbrotta la Barale: "Grazie per essere venuta. E non tornare!".

"Questa è la modernità, a Milano ci si veste così", ha scherzato l'ospite. "Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato in questo modo?", domanda Bonolis, mai visto così spaesato.

Gli ospiti di Bonolis di solito incassano e abbozzano. Non la Barale, famosa anche per il carattere fumantino. Non a caso, subito dopo la sfilata in abiti femminili di Laurenti (con immediato e gentile commento del sodale Bonolis, "fai schifo"), ecco la replica della mitica ex valletta di Mike Bongiorno:

"Grazie per l’invito, che non ho ricevuto da te, ma dalla massima responsabile della trasmissione: tua moglie". E quando Paola chiama in causa Sonia Bruganelli, la contro-battuta di Bonolis è fulminante: "Per questo non c’era il pubblico".

Ma la Barale non molla la presa e stuzzica i due maschietti: "Sonia, tua moglie, mi dice che tu ti vesti con la colla, cioè ti metti la colla addosso e ti appiccichi i primi vestiti che trovi nell’armadio". E al povero Laurenti: "Pure tu Luca, da Buona domenica sempre uguale sei rimasto".